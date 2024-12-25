Ä«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ò¡È¥Ê¥ó¥Ñ¡É¤·¤¿¥®¥ã¥ë¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/25¡Û½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè63ÏÃ¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£·ë¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤ÎÎø¿Í¡¦æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¥®¥ã¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¦ÀõÀîÍüÆà¤é¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¡×¤Ç¤ÎÀ©Éþ»Ñ
æÆÌé¤ÈÊÌ¤ì¤¿·ë¤Ï¡¢¹ç¥³¥ó¤Î¾ì¤Ç±ÉÍÜ»Î¤Ë¤Ê¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¿À¸Í¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»Ð¡¦Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Ï¡¢Êì¡¦°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤«¤é·ë¤ÈæÆÌé¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤¡¢·ë¤Ë¡Ö»åÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
·ë¤¬»åÅç¤Ëµ¢¤Ã¤¿º¢¡¢æÆÌé¤Ï³¹¤ÇÆÍÁ³2¿ÍÁÈ¤Î¥®¥ã¥ë¤«¤é¡Ö¤Í¤¨¡¢¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤¦¤Á¤é¤È°û¤Þ¤Ø¤ó¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¼ò¤Ï°û¤á¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤ëæÆÌé¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¤¨¤¨Å¹¤¢¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¡Ö¤¦¤Á¤é¤È°û¤ó¤Ç¥Ñ¡¼¤Ã¤È¤ä¤í¤¦¡×¡Ö·ù¤Ê¤³¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤ÆæÆÌé¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ß¶¯°ú¤Ë¥Ð¡¼¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¡¼¤ËÊâ¤ÈÊâ¤ÎÍ§¿Í¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥«¡Ê¾¾°æÎèÆà¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢³¹¤ÇæÆÌé¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¥®¥ã¥ë2¿ÍÁÈ¤ÏÊâ¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤³¤ÎÊâ¤Î¸åÇÚ¥®¥ã¥ë¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦¥à¡¼¥¿¥óÌò¤È¤·¤ÆÀõÀîÍüÆà¤¬½éÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀõÀîÍüÆà¤Á¤ã¤ó¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥ëÌò»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÄ«¤«¤é²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÄ«¥É¥é½éÅÐ¾ì¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¶¶ËÜ¤Èº´Ìî¡¢ÀõÀî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ ¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¡×¡Ê2019¡¿2021¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀ¸ÅÌ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë3¿Í¤ÎºÆ¶¦±é¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡ÖÀ¸ÅÌ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö3¿Í¤ÎÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«¥É¥éÂè111ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£Ê¿À®»þÂå¤ÎÊ¡²¬¡¢¿À¸Í¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê¿À®¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¤¬±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤ÈÌ¤Íè¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÊ¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¦ÀõÀîÍüÆà¤é¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¡×¤Ç¤ÎÀ©Éþ»Ñ
¢¡¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¡¢ÆÍÁ³¥®¥ã¥ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë
æÆÌé¤ÈÊÌ¤ì¤¿·ë¤Ï¡¢¹ç¥³¥ó¤Î¾ì¤Ç±ÉÍÜ»Î¤Ë¤Ê¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¿À¸Í¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»Ð¡¦Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Ï¡¢Êì¡¦°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤«¤é·ë¤ÈæÆÌé¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤¡¢·ë¤Ë¡Ö»åÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥®¥ã¥ë¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¡¼¤ËÊâ¤ÈÊâ¤ÎÍ§¿Í¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥«¡Ê¾¾°æÎèÆà¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢³¹¤ÇæÆÌé¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¥®¥ã¥ë2¿ÍÁÈ¤ÏÊâ¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤³¤ÎÊâ¤Î¸åÇÚ¥®¥ã¥ë¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦¥à¡¼¥¿¥óÌò¤È¤·¤ÆÀõÀîÍüÆà¤¬½éÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀõÀîÍüÆà¤Á¤ã¤ó¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥ëÌò»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÄ«¤«¤é²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÄ«¥É¥é½éÅÐ¾ì¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¶¶ËÜ¤Èº´Ìî¡¢ÀõÀî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ ¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¡×¡Ê2019¡¿2021¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀ¸ÅÌ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë3¿Í¤ÎºÆ¶¦±é¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡ÖÀ¸ÅÌ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö3¿Í¤ÎÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±éÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×
Ä«¥É¥éÂè111ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£Ê¿À®»þÂå¤ÎÊ¡²¬¡¢¿À¸Í¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê¿À®¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¤¬±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤ÈÌ¤Íè¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÊ¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û