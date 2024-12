24/12/30付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:24/12/16〜12/22)TOP100内の週間総再生数は3億259.5万回(先週比1.6%増)で約4ヶ月半(19週)ぶりに3億回超え、TOP500内では6億5749.8万回(同1.6%増)と、ともに増加した。TOP500に初登場したのは19作(先週24作)、そのうちTOP100入りは2作(先週3作)だった。

【TOP10動向】■「APT.」勢い止まらず7週連続1位&1000万回超え 「オトノケ」が1億回突破BLACKPINKのロゼがブルーノ・マーズとコラボしたROSE(E=アキュートアクセント付き)& Bruno Mars「APT.」(週間再生数1231.5万回/先週比1.4%減)が、7週連続1位を獲得した。同ランキングで海外アーティストの同一楽曲が7週連続で1位を獲得するのは、2021/7/12付のBTS「Butter」以来、3年6ヶ月ぶりとなった。週間再生数1000万回超えも7週連続で、そのうち6週は唯一の週間1000万回超えと勢いは止まらず。累積再生数は9961.2万回と、1億回の大台突破目前となっている。また、同日付週間デジタルシングル(単曲)ランキングでも週間6473DLで1位となり、本作初となるデジタル2冠を達成した。Mrs. GREEN APPLEは今週も3作がTOP10入りを果たした。2位は先週と同じく「ライラック」(週間再生数999.2万回/先週比7.9%増)で4/29付から36週連続でTOP5入り、4位キープは「ビターバカンス」(週間再生数743.9万回/先週比4.3%減)、7位「Soranji」(週間再生数537.3万回/先週比7.7%増)は先週9位から2ランクアップした。Creepy Nutsは今週も2曲がTOP10内に。3位は先週と変わらず「オトノケ - Otonoke」(週間再生数845.8万回/先週比2.0%増)で11週連続TOP5入り。累積再生数は1億132.0万回となり、登場12週で通算5作目となる1億回突破を達成した。6位(先週6位)は「オリコン年間ランキング2024」作品別売上数部門で3冠に輝くなど各アワードを席巻している「Bling-Bang-Bang-Born」(週間再生数571.6万回/先週比2.5%増)がキープし、累積再生数を5億9055.1万回に伸ばした。5位(先週7位)はback number「クリスマスソング」(週間再生数615.5万回/先週比10.8%増)が2ランクアップ。先週12/23付で約1年ぶりにTOP10に返り咲いた6年前(2018年11月29日配信開始)の楽曲が、今年もクリスマスシーズンに急上昇した。8位(先週5位)はaespa「Whiplash」(週間再生数526.7万回/先週比9.9%減)、9位(先週8位)はAKASAKI「Bunny Girl」(週間再生数521.3万回/先週比1.7%減)、10位(先週10位)はOmoinotake「幾億光年」(週間再生数509.5万回/先週比6.4%増)の順となった。アーティスト別TOP500合計再生数の上位30組のうち、前週を上回ったのは過半数の19組(先週15組)。最も伸び幅が大きかったのはStray Kidsで、先週比1.5倍に。新アルバム『合(HOP)』のタイトル曲「Walkin On Water」(週間再生数180.5万回/先週比96.8%増)が239位→82位に急上昇し、けん引した。【上位トピック】■&TEAM、アルバム週間1位のタイトル曲が39位初登場&TEAMの2ndアルバムの同名タイトル曲「雪明かり(Yukiakari)」(12月16日配信開始/週間再生数294.2万回)が、初登場39位にランクインした。今作は、1stシングル「五月雨(Samidare)」、2ndシングル「青嵐(Aoarashi)」、デジタルシングル「十五夜(Jyuugoya)」と続いてきた“春夏秋冬”シリーズの最終章。新たな始まりに向かって進み始める少年たちが描かれている。同日付週間アルバムランキングでは自身最高となる初週33.4万枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。■THE RAMPAGE、吉野北人初主演映画主題歌が75位初登場THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの「Drown Out The Noise」(12月17日配信開始/週間再生数183.8万回)が75位に初登場した。同曲は3人のボーカル(通称スリボ)の1人、吉野北人が初主演を務める映画『遺書、公開。』(2025年1月31日公開)の主題歌。吉野自らデモからセレクトした、パワフルなロックサウンドとなっている。■ちゃんみな、佳境オーディション『No No Girls』テーマ曲が急伸ちゃんみながプロデュースするガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』(YouTubeで毎週金曜20:00更新)のテーマソングで、審査にも使用された「NG」(週間再生数120.9万回/先週比69.6%増)が372位→156位へと急伸した。同作がけん引し、ちゃんみなのTOP500内総再生数は先週比31.2%増となった。佳境を迎えている同オーディションは、ファイナリスト10人が決定し、2025年1月11日にKアリーナ横浜で最終審査が行われる。