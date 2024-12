「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は有名レストランガイドで数年にわたり星を獲得し続けている天ぷらの名店出身者がオープンした店。四季折々の素材を生かした天ぷらと日本料理を楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

天ぷら 朔月(大阪・日本橋)

2024年9月2日、大阪・日本橋駅近くに「天ぷら 朔月」がオープンしました。大阪を代表する天ぷらの名店「旬彩天 つちや」出身の料理人が独立し、オープンした店です。

店舗入口横にある看板が目印 写真:お店から

「旬彩天 つちや」は有名レストランガイドに数年連続で掲載され「食べログ 天ぷら 百名店」にも選出されている、大阪屈指の天ぷらの名店。大阪郊外の住宅地にあり、最寄り駅から離れているにもかかわらず数カ月先まで予約が埋まってしまう人気店です。

「天ぷら 朔月」の店主、北村さんは「旬彩天 ちや」で8年にわたり修業。満を持して独立し、身に付けた天ぷらの極意を披露する新店舗をオープンさせました。

通りから入ると奥にのれんがかかっています。隠れ家を訪ねるようでわくわくします

場所は大阪ミナミの代表的な繁華街、宗右衛門町からほど近いエリア。周囲は“食い倒れの街”大阪にふさわしいグルメの名店がそろう、知る人ぞ知るグルメスポットです。「天ぷら 朔月」は、飲食店が軒を連ねるにぎやかな通りから一歩入った通りに面し、隠れ家の趣があります。

席間もゆったりとし、くつろげるカウンター席

外観は純和風の端正な風貌。日本の美を追求した店内は、木がふんだんに使われ、温かみのある落ち着いた空間です。席数はカウンター席10席のみ。天ぷらを揚げていく様子を目の前で楽しむライブ感もごちそうの一つです。

「松葉蟹を使ったおまかせコース(11/9〜2/28期間限定)」30,000円(税・サービス料込)

いただける料理は、完全予約制「朔月おまかせコース」のみ。素材選びに定評のある「つちや」が監修した旬の食材や、店主北村さんの出身地、三重県尾鷲の食材などを取り入れ、天ぷらをメインに懐石料理を組み合わせたコースとなっています。

内容は季節によって変わり、マツタケや松葉ガニの季節には、これらの素材を組み込んだコースとなります。

コース一例。薄く衣をまとわせるようにし、カリッと揚げられている

「つちや」の天ぷらといえば、素材によって包丁の入れ方を変えるなど丁寧な仕込みと、熟練した職人技の軽やかな天ぷらが特徴。

「朔月」でも長年にわたって技を習得した北村さんの腕で絶品の天ぷらがいただけます。旬の食材が持つ力強いおいしさを天ぷらという技術で引き出した、至福の味わいが楽しめます。

〆のかき揚げ丼も絶品と好評

料理に使われる器も見どころの一つ。目で見て楽しみ、素材のおいしさを味わい、季節を感じる。まさに五感で味わう天ぷらです。

旬の素材を活かした逸品もコースの楽しみです

天ぷらや懐石料理に合わせたワインや地酒のラインアップも充実しています。「朔月」という店名には「新しい始まり」という意味が込められているといいます。「つちや」から受け継いだDNAを活かしつつ、「朔月」ならではの新しいおいしさに出会えそうですね。予約困難になる前に訪れてみてはいかがでしょう。

<店舗情報>◆天ぷら 朔月住所 : 大阪府大阪市中央区島之内2-9-26 1FTEL : 06-6755-8303

写真:お店から

文:小田中雅子

The post 軽やかな食べ心地の天ぷらを堪能! 予約困難店出身者による新店がオープン(大阪・日本橋) first appeared on 食べログマガジン.