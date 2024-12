オリジナル本革製カードケースプレゼント！フレデリック・コンスタント 2024 ウィンターキャンペーン

フレデリック・コンスタントは、2025年1月13日(月・祝)まで、全国の対象店舗にて「フレデリック・コンスタント 2024 ウィンターキャンペーン」を開催中

フレデリック・コンスタント 2024 ウィンターキャンペーン

フレデリック・コンスタントは、2025年1月13日(月・祝)まで、全国の対象店舗にて「フレデリック・コンスタント 2024 ウィンターキャンペーン」を開催中です。

キャンペーン期間中に時計を購入の方へ、オリジナル本革製カードケースをプレゼントします。

スマートに収納できるカードケースを用意。

伝統のクラシカルエレガントにモダンなエッセンスを融合したコレクションが揃う、スイスメイドの腕時計“フレデリック・コンスタント”。

2024秋冬は小ぶりなケースのモデルが登場しました。

シェア時計としても提案するユニセックスサイズの時計や個性的なムーンフェイズなどが揃います。

■購入特典:フレデリック・コンスタント時計を購入で、本革製カードケースをプレゼント!

使い勝手のよいおしゃれで便利なカードケースを、ブランドカラーのダークグリーンとグレージュの2色用意されました。

※キャンペーン期間中に対象店舗にてフレデリック・コンスタント時計を購入のお客様にプレゼント

※なくなり次第終了となります

※ノベルティ写真はイメージです

<対象店舗>

https://frederiqueconstant.jp/shoplist/

在庫は店舗によって異なります。

■おすすめの時計【メンズ】

(1) クラシック カレ オートマチック ハートビート 日本限定モデル

文字盤の小窓から機械式時計のテンプの動きを見せる“ハートビート”搭載のクラシックな角型“カレ”コレクション。

緩やかにカーブするケースは腕にフィットし、ローマンインデックス、ケースデザインに合わせたレイルウェイデザイン、そしてオニオンリューズ。

クラシカルエレガントなデザインがどのシーンでも自信を持って身につけていただける上品な一本です。

FC-310SWR4C4

FC-310SWR4C4 269,500円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-310SWR4C4

FC-310SWR4C6

FC-310SWR4C6 236,500円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-310SWR4C6

(2) クラシック カレ スモールセコンド

フランス語でスクエアを意味する“カレ”をコレクション名に配した、クラシック カレ コレクション初のミドルケースサイズの<クラシック カレ スモールセコンド>。

シルバーダイヤルのセンターに2針、オフセンターにスモールセコンドを配し、円周と放射状のラインが特徴的な“セクターダイヤル”のミニッツトラック、そして大ぶりなローマ数字を配したクラシカルながらもモダンな時計です。

あらゆる世代、あらゆるシチュエーションに自在に対応します。

FC-235S2C6

FC-235S2C6 181,500円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-235S2C6

FC-235S2C6B

FC-235S2C6B 198,000円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-235S2C6B

(3) クラシック モネータ ムーンフェイズ

ムーンフェイズを搭載した2針のクォーツモデル「クラシック モネータ ムーンフェイズ」。

文字盤のフランジに施した伝統的な硬貨模様(コインエッジ)がコレクション名の由来です。

37mmの小振りなケースに、ソレイユ仕上げの文字盤。

スリムな楔型アプライドインデックス、手仕上げのドルフィン針とムーンフェイズを配したクラシカルながらも個性的な時計です。

リューズ一つで全ての調整が可能です。

FC-206N3S6

FC-206N3S6 198,000円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-206N3S6

■おすすめの時計【レディース】

(1) クラシック カレ レディース

フランス語で「スクエア」を意味するカレ。

1920年代後半に時代を博したエレガントでファッショナブルな女性からインスピレーションを受けたデザインです。

スクエアケースに合わせてスクエアのミニッツトラックを配し、スペード時針とリーフ分針をあしらわれています。

リューズは古典的なオニオンシェイプ、インデックスはローマ数字といったクラシックなディテールこだわった上品な時計です。

ケースサイドには34石のダイヤモンドを配し気品あふれる表情で手元を美しく飾ります。

FC-200WN1CD14

FC-200WN1CD14 374,000円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-200WN1CD14

FC-200WN1CD16

FC-200WN1CD16 352,000円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-200WN1CD16

(2) クラシック カレ スモールセコンド

フランス語でスクエアを意味する“カレ”をコレクション名に配した、クラシック カレ コレクション初のミドルケースサイズの<クラシック カレ スモールセコンド>。

シルバーダイヤルのセンターに2針、オフセンターにスモールセコンドを配し、円周と放射状のラインが特徴的な“セクターダイヤル”のミニッツトラック、そして大ぶりなローマ数字を配したクラシカルながらもモダンな時計です。

あらゆる世代、あらゆるシチュエーションに自在に対応します。

FC-235S2C6

FC-235S2C6 181,500円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-235S2C6-L

FC-235S2C6B

FC-235S2C6B 198,000円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-235S2C6B-L

FC-235S2CD6

FC-235S2CD6 660,000円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-235S2CD6-L

(3) クラシック アールデコ カレ

2005年に誕生したフレデリック・コンスタントのクラシック アールデココレクションのレクタンギュラーケースモデル。

連続的な波模様のギョーシェ装飾の周囲にはマザーオブパールを配し、ブレゲ針やローマンインデックス、そしてコインエッジを用いたクラシカルデザイン。

文字盤は優しいペールピンクと淡いブラウンのタンカラー。

日々のパートナーとして、そして気品あふれるジュエリーウォッチとして一緒に時をすごせるタイムピースです。

FC-200MPSAL2AC6B

FC-200MPSAL2AC6B 165,000円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-200MPSAL2AC6B

FC-200MPTAN2AC6B

FC-200MPTAN2AC6B 165,000円 (税込)

https://frederiqueconstant.jp/products/detail.php?id=FC-200MPTAN2AC6B

