VITA RENOVATIONが、建築家 白子 秀隆が登壇する「リノベーションセミナー」を2025年1月26日(日)に開催します。

VITA RENOVATION「リノベーションセミナー」

日時 : 2025年1月26日(日)

(1)10:00〜12:00ごろ/(2)14:00〜16:00ごろ (※(1)(2)同内容です)

場所 : 生駒セイセイビル6階[近鉄生駒駅より徒歩1分]

奈良県生駒市元町1丁目6-12

参加費 : 無料

特典 : ・5,000円分Amazonギフトカードまたは

マックカードをプレゼント ※条件を満たした全組様

・書籍「この間取りがすごい」(全組様)をプレゼント など

申し込み: https://www.vita-renovation.jp/contact/

※車でお越しの方は、駐車券をお渡しします。

(生駒駅南駐車場/ベルテラス生駒駐車場/生駒駅北地下駐車場)

VITA RENOVATIONが、建築家 白子 秀隆が登壇する「リノベーションセミナー」を2025年1月26日(日)に開催。

■セミナーで学べることは大きく3点

01 実例でみる、建築家のポイント解説

実際にリノベーションや注文住宅の設計をする建築家だからこそお伝えできる、具体的で役立つ知識を学べます。

様々な実例でよりリアルにイメージしていただけます。

02 快適・安全の為必要な性能のこと等が知れる

快適性や安全の為には、見た目だけではなく、性能も必要です。

断熱・気密・耐震・省エネ等性能のこと、現況建物の調査のことなど、安心して長く暮らしていくために、どのようなことが大切か。

必要な知識を知っていただけます。

03 補助金や費用に関することが分かる

理想はあっても、“お金”の問題を避けては通れません。

実際どのくらいの補助金額があるのか、どのような条件があるのかなど補助金に関する事や、費用についてなど、現実的な部分も知ることができます。

■登壇講師について

建築家 白子 秀隆

-白子秀隆建築設計事務所-

“予算を守りながら、いかに希望や想いを叶えるか”

お施主さまとトコトン話し、“どんな暮らしがしたいか?”や“大事にすべきもの”を読み取ることを大切にする家づくりのスタイルが定評を得ている。

「住まいの環境デザインアワード」等、受賞歴多数。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 建築家 白子 秀隆登壇!VITA RENOVATION「リノベーションセミナー」 appeared first on Dtimes.