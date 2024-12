アマゾン(Amazon)のプライム会員向けサービス「Prime Video(プライムビデオ)」において、1月に配信がスタートする作品が発表された。

新たに配信される作品は、新海誠監督アニメ映画「すずめの戸締まり」や吉田修一氏の同名小説を映画化した「愛に乱暴」など。

(c)2022「すずめの戸締まり」製作委員会

(c)2013 吉田修一/新潮社(c)2024「愛に乱暴」製作委員会

海外作品では、イーライロス監督がシューティングゲームを映画化した「ボーダーランズ」が配信される。また、Amazon Originalドラマ「真心を込めて招待します」が独占配信される。

(c)2024 Lions Gate Ent. Inc. Borderlands is a trademark of Gearbox. All Rights

(c)Amazon MGM Studios

1月の新着予定作品一覧 映画(日本) 1月1日 「今日から俺は!!劇場版」 1月17日 「愛に乱暴」 *見放題独占配信 1月20日 「ハケンアニメ!」 映画(海外) 1月1日 「ロストイントランスレーション」 1月10日 「ザクリエイター/創造者」 *見放題独占配信 1月16日 Amazon Original「アンストッパブル」(Unstoppable/アメリカ) *午後5時から独占配信 Amazon Original「カレンダー・キラー」(The Calendar Killer/ドイツ) *午前8時から独占配信 1月23日 Amazon Original「キラーズゲーム」(The Killer's Game/アメリカ) *午後5時から独占配信 1月24日 「ボーダーランズ」 *独占配信 1月30日 Amazon Original「真心を込めて招待します」(You're Cordially Invited/アメリカ) *午後5時から独占配信 アニメ映画(日本) 1月1日 「すずめの戸締まり」 テレビドラマ(日本) 1月1日 「ああ、ラブホテル」 「きのう何食べた?」シーズン2 「フィクサー Season3」 「マイセカンドアオハル」 1月8日 「夫の家庭を壊すまで」 1月10日 「晴れたらいいね」 *独占配信 テレビドラマ(海外) 1月2日 Amazon Original「リグ ~霧に潜むモノ~」シーズン2(The Rig/イギリス) *午後5時から独占配信 1月9日 Amazon Original「オンコール」シーズン1(On Call/アメリカ) *午後5時から独占配信 1月23日 Amazon Original「ハーレム」シーズン3(Harlem/アメリカ) *午後5時から独占配信 テレビアニメ(日本) 1月2日 「グリザイアファントムトリガー」 1月4日 「空色ユーティリティ」 1月5日 「天久鷹央の推理カルテ」 「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」 *見放題最速配信 「全修。」 *見放題最速配信 1月6日 「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった」 「もめんたりーリリィ」 「わたしの幸せな結婚」第二期 1月8日 「いずれ最強の錬金術師?」 「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる。」 「ニートくノ一となぜか同棲はじめました」 1月9日 「Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第4期)」 1月10日 「没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた」 「メダリスト」 1月11日 「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」 *見放題最速配信 「薬屋のひとりごと」第2期 「SAKAMOTO DAYS」 「Übel Blatt~ユーベルブラット~」*見放題独占配信 「UniteUp! -Uni:Birth-」 1月12日 「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」 「この会社に好きな人がいます」 「ハニーレモンソーダ」 「魔神創造伝ワタル」 1月13日 「Unnamed Memory」Act.2 「花は咲く、修羅の如く」 1月14日 「FARMAGIA」 「マジックメイカー ~異世界魔法の作り方~」 1月15日 「Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す」 「君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期」 「想星のアクエリオン Myth of Emotions」 「魔法つかいプリキュア!!~MIRAI DAYS~」 1月16日 「日本へようこそエルフさん。」 音楽(日本) 1月19日 「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I 特別編集版」 *独占配信 スポーツ(日本) 1月31日 「ボクシングナビ~プレミアムラウンジVol.7」 *独占配信 ドキュメンタリー(海外) 1月6日 Amazon Original「イッツ・イン・ザ・ゲーム:マッデンNFL」シーズン1(It's In The Game: Madden NFL/アメリカ) *午後5時から独占配信 1月7日 Amazon Original「コーチ・プライム ~勝利の方程式~」シーズン3(Coach Prime/アメリカ) *午後5時から独占配信 バラエティ(日本) 1月17日 「Travis Japanのバラエティだぜ?」 *見放題独占配信 1月29日 「〇女は愚痴りたい」 *独占配信