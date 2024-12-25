Prime Videoで2025年1月から配信される新着コンテンツが発表された。

参考：『オッペンハイマー』『怪物』『PERFECT DAYS』など、Prime Videoで12月より配信

映画やテレビ番組が見放題のPrime VideoのSVODサービス。映画では、Amazon Original『アンストッパブル』、『愛に乱暴』、『今日から俺は!!劇場版』、『ハケンアニメ！』、『ボーダーランズ』、『すずめの戸締まり』などが配信される。

そのほか、テレビ東京開局60周年特別企画ドラマスペシャル『晴れたらいいね』、『薬屋のひとりごと』第2期、『Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）』などが配信される。

映画1月1日（水・祝）

・『今日から俺は!!劇場版』・『ロスト・イン・トランスレーション』・『すずめの戸締まり』

1月10日（金）・『ザ・クリエイター／創造者』 ※見放題独占配信

1月16日（木）

・Amazon Original『アンストッパブル』（Unstoppable／アメリカ） ※17:00から独占配信・Amazon Original『カレンダー･キラー』（The Calendar Killer／ドイツ） ※08:00から独占配信

1月17日（金）

・『愛に乱暴』 ※見放題独占配信

1月20日（月）・『ハケンアニメ！』

1月23日（木）・Amazon Original『キラーズ・ゲーム』（The Killer's Game／アメリカ） ※17:00から独占配信

1月24日（金）

・『ボーダーランズ』 ※独占配信

1月30日（木）

・Amazon Original『真心を込めて招待します』（You're Cordially Invited／アメリカ） ※17:00から独占配信

テレビドラマ（日本）1月1日（水・祝）・『ああ、ラブホテル』・『きのう何食べた？』シーズン2・『フィクサー Season3』・『マイ・セカンド・アオハル』

1月8日（水）・『夫の家庭を壊すまで』

1月10日（金）

・『晴れたらいいね』 ※独占配信

テレビドラマ（海外）1月2日（木）・Amazon Original『リグ ～霧に潜むモノ～』シーズン2（The Rig／イギリス） ※17:00から独占配信

1月9日（木）・Amazon Original『オンコール』シーズン1（On Call／アメリカ） ※17:00から独占配信

1月23日（木）・Amazon Original『ハーレム』シーズン3（Harlem／アメリカ） ※17:00から独占配信

テレビアニメ（日本）1月2日（木）・『グリザイア・ファントムトリガー』

1月4日（土）・『空色ユーティリティ』

1月5日（日）・『天久鷹央の推理カルテ』・『俺だけレベルアップな件 Season2 -Arise from the Shadow-』 ※見放題最速配信・『全修。』 ※見放題最速配信

1月6日（月）・『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった』・『もめんたりー・リリィ』・『わたしの幸せな結婚』第2期

1月8日（水）・『いずれ最強の錬金術師？』・『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる。』・『ニートくノ一となぜか同棲はじめました』

1月9日（木）

・『Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）』

1月10日（金）・『没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた』・『メダリスト』

1月11日（土）

・『ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』 ※見放題最速配信・『薬屋のひとりごと』第2期・『SAKAMOTO DAYS』・『Übel Blatt～ユーベルブラット～』 ※見放題独占配信・『UniteUp！-Uni:Birth-』

1月12日（日）・『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』・『この会社に好きな人がいます』・『ハニーレモンソーダ』・『魔神創造伝ワタル』

1月13日（月）・『Unnamed Memory』Act.2・『花は咲く、修羅の如く』

1月14日（火）・『FARMAGIA』・『マジック・メイカー ～異世界魔法の作り方～』

1月15日（水）・『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す』・『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期』・『想星のアクエリオン Myth of Emotions』・『魔法つかいプリキュア!!～MIRAI DAYS～』

1月16日（木）・『日本へようこそエルフさん。』

音楽（日本）1月19日（日）・『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I 特別編集版』 ※独占配信

スポーツ（日本）1月31日（金）・『ボクシングナビ～プレミアムラウンジVol.7』 ※独占配信

ドキュメンタリー（海外）1月6日（月）・Amazon Original『イッツ・イン･ザ･ゲーム：マッデンNFL』シーズン1（It's In The Game: Madden NFL／アメリカ） ※17:00から独占配信

1月7日（火）・Amazon Original『コーチ･プライム ～勝利の方程式～』シーズン3（Coach Prime／アメリカ） ※17:00から独占配信

バラエティ（日本）1月17日（金）

・『Travis Japanのバラエティだぜ？』 ※見放題独占配信

1月29日（水）

・『〇女は愚痴りたい』 ※独占配信（文＝リアルサウンド編集部）