【PrimeVideo】2025年1月の新着作品：劇場版『今日から俺は!!』『すずめの戸締まり』、Number_iのライブ配信も
Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス（SVOD）「Prime Video」で、2025年1月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。
【画像】主な新着作品のキービジュアル
同月からは『薬屋のひとりごと』第2期、『Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）』など最新冬アニメや 『すずめの戸締り』、『ボーダーランズ』、『愛に乱暴』、『晴れたらいいね』など話題の映画やドラマを配信予定としている。
配信予定の作品は次の通り。
■映画（日本）
2025年1月1日（水・祝）
・『今日から俺は!!劇場版』
2025年1月17日（金）
・『愛に乱暴』 ＊見放題独占配信
2025年1月20日（月）
・『ハケンアニメ！』
■映画（海外）
2025年1月1日（水・祝）
・『ロスト・イン・トランスレーション』
2025年1月10日（金）
・『ザ・クリエイター／創造者』 ＊見放題独占配信
2025年1月16日（木）
・Amazon Original『アンストッパブル』（Unstoppable／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
・Amazon Original『カレンダー･キラー』（The Calendar Killer／ドイツ） ＊午前8時から独占配信
2025年1月23日（木）
・Amazon Original『キラーズ・ゲーム』（The Killer's Game／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
2025年1月24日（金）
・『ボーダーランズ』 ＊独占配信
2025年1月30日（木）
・Amazon Original『真心を込めて招待します』（You're Cordially Invited／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
■アニメ映画（日本）
2025年1月1日 （水・祝）
・『すずめの戸締まり』
■テレビドラマ（日本）
2025年1月1日（水・祝）
・『ああ、ラブホテル』
・『きのう何食べた？』シーズン2
・『フィクサー Season3』
・『マイ・セカンド・アオハル』
2025年1月8日（水）
・『夫の家庭を壊すまで』
2025年1月10日（金）
・『晴れたらいいね』 ＊独占配信
■テレビドラマ（海外）
2025年1月2日（木）
・Amazon Original『リグ 〜霧に潜むモノ〜』シーズン2（The Rig／イギリス） ＊午後5時から独占配信
2025年1月9日（木）
・Amazon Original『オンコール』シーズン1（On Call／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
2025年1月23日（木）
・Amazon Original『ハーレム』シーズン3（Harlem／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
■テレビアニメ（日本）
2025年1月2日（木）
・『グリザイア・ファントムトリガー』
2025年1月4日（土）
・『空色ユーティリティ』
2025年1月5日（日）
・『天久鷹央の推理カルテ』
・『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』 ＊見放題最速配信
・『全修。』 ＊見放題最速配信
2025年1月6日（月）
・『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった』
・『もめんたりー・リリィ』
・『わたしの幸せな結婚』第二期
2025年1月8日（水）
・『いずれ最強の錬金術師？』
・『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる。』
・『ニートくノ一となぜか同棲はじめました』
2025年1月9日（木）
・『Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）』
2025年1月10日（金）
・『没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた』
・『メダリスト』
2025年1月11日（土）
・『ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』 ＊見放題最速配信
・『薬屋のひとりごと』第2期
・『SAKAMOTO DAYS』
・『Ubel Blatt〜ユーベルブラット〜』 ＊見放題独占配信
・『UniteUp! -Uni:Birth-』
2025年1月12日（日）
・『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』
・『この会社に好きな人がいます』
・『ハニーレモンソーダ』
・『魔神創造伝ワタル』
2025年1月13日（月）
・『Unnamed Memory』Act.2
・『花は咲く、修羅の如く』
2025年1月14日（火）
・『FARMAGIA』
・『マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜』
2025年1月15日（水）
・『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す』
・『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期』
・『想星のアクエリオン Myth of Emotions』
・『魔法つかいプリキュア！！〜MIRAI DAYS〜』
2025年1月16日（木）
・『日本へようこそエルフさん。』
■音楽（日本）
2025年1月19日（日）
・『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I 特別編集版』 ＊独占配信
■スポーツ（日本）
2025年1月31日（金）
・『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジVol.7』 ＊独占配信
■ドキュメンタリー（海外）
2025年1月6日（月）
・Amazon Original『イッツ･イン･ザ･ゲーム：マッデンＮＦＬ』シーズン1（It's In The Game: Madden NFL／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
2025年1月7日（火）
・Amazon Original『コーチ･プライム 〜勝利の方程式〜』シーズン3（Coach Prime／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
■バラエティ（日本）
2025年1月17日（金）
・『Travis Japanのバラエティだぜ？』 ＊見放題独占配信
2025年1月29日（水）
・『〇女は愚痴りたい』 ＊独占配信
【画像】主な新着作品のキービジュアル
同月からは『薬屋のひとりごと』第2期、『Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）』など最新冬アニメや 『すずめの戸締り』、『ボーダーランズ』、『愛に乱暴』、『晴れたらいいね』など話題の映画やドラマを配信予定としている。
■映画（日本）
2025年1月1日（水・祝）
・『今日から俺は!!劇場版』
2025年1月17日（金）
・『愛に乱暴』 ＊見放題独占配信
2025年1月20日（月）
・『ハケンアニメ！』
■映画（海外）
2025年1月1日（水・祝）
・『ロスト・イン・トランスレーション』
2025年1月10日（金）
・『ザ・クリエイター／創造者』 ＊見放題独占配信
2025年1月16日（木）
・Amazon Original『アンストッパブル』（Unstoppable／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
・Amazon Original『カレンダー･キラー』（The Calendar Killer／ドイツ） ＊午前8時から独占配信
2025年1月23日（木）
・Amazon Original『キラーズ・ゲーム』（The Killer's Game／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
2025年1月24日（金）
・『ボーダーランズ』 ＊独占配信
2025年1月30日（木）
・Amazon Original『真心を込めて招待します』（You're Cordially Invited／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
■アニメ映画（日本）
2025年1月1日 （水・祝）
・『すずめの戸締まり』
■テレビドラマ（日本）
2025年1月1日（水・祝）
・『ああ、ラブホテル』
・『きのう何食べた？』シーズン2
・『フィクサー Season3』
・『マイ・セカンド・アオハル』
2025年1月8日（水）
・『夫の家庭を壊すまで』
2025年1月10日（金）
・『晴れたらいいね』 ＊独占配信
■テレビドラマ（海外）
2025年1月2日（木）
・Amazon Original『リグ 〜霧に潜むモノ〜』シーズン2（The Rig／イギリス） ＊午後5時から独占配信
2025年1月9日（木）
・Amazon Original『オンコール』シーズン1（On Call／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
2025年1月23日（木）
・Amazon Original『ハーレム』シーズン3（Harlem／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
■テレビアニメ（日本）
2025年1月2日（木）
・『グリザイア・ファントムトリガー』
2025年1月4日（土）
・『空色ユーティリティ』
2025年1月5日（日）
・『天久鷹央の推理カルテ』
・『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』 ＊見放題最速配信
・『全修。』 ＊見放題最速配信
2025年1月6日（月）
・『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった』
・『もめんたりー・リリィ』
・『わたしの幸せな結婚』第二期
2025年1月8日（水）
・『いずれ最強の錬金術師？』
・『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる。』
・『ニートくノ一となぜか同棲はじめました』
2025年1月9日（木）
・『Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）』
2025年1月10日（金）
・『没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた』
・『メダリスト』
2025年1月11日（土）
・『ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』 ＊見放題最速配信
・『薬屋のひとりごと』第2期
・『SAKAMOTO DAYS』
・『Ubel Blatt〜ユーベルブラット〜』 ＊見放題独占配信
・『UniteUp! -Uni:Birth-』
2025年1月12日（日）
・『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』
・『この会社に好きな人がいます』
・『ハニーレモンソーダ』
・『魔神創造伝ワタル』
2025年1月13日（月）
・『Unnamed Memory』Act.2
・『花は咲く、修羅の如く』
2025年1月14日（火）
・『FARMAGIA』
・『マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜』
2025年1月15日（水）
・『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す』
・『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期』
・『想星のアクエリオン Myth of Emotions』
・『魔法つかいプリキュア！！〜MIRAI DAYS〜』
2025年1月16日（木）
・『日本へようこそエルフさん。』
■音楽（日本）
2025年1月19日（日）
・『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I 特別編集版』 ＊独占配信
■スポーツ（日本）
2025年1月31日（金）
・『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジVol.7』 ＊独占配信
■ドキュメンタリー（海外）
2025年1月6日（月）
・Amazon Original『イッツ･イン･ザ･ゲーム：マッデンＮＦＬ』シーズン1（It's In The Game: Madden NFL／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
2025年1月7日（火）
・Amazon Original『コーチ･プライム 〜勝利の方程式〜』シーズン3（Coach Prime／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
■バラエティ（日本）
2025年1月17日（金）
・『Travis Japanのバラエティだぜ？』 ＊見放題独占配信
2025年1月29日（水）
・『〇女は愚痴りたい』 ＊独占配信