・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．１０ドル（＋０．８６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６３５．５ドル（＋７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９９７．４セント（＋８．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３４．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４８．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９７５．２５セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９３．７７（＋２．５６）

出所：MINKABU PRESS