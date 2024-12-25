２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．１０ドル（＋０．８６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６３５．５ドル（＋７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９７．４セント（＋８．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７５．２５セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．７７（＋２．５６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．１０ドル（＋０．８６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６３５．５ドル（＋７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９７．４セント（＋８．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７５．２５セント（＋５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．７７（＋２．５６）
出所：MINKABU PRESS