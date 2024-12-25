¥Ï¥¤¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ÊÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤SNS¤Ç¼«Ëý¡£¾µÇ§Íßµá¤¬¹â¤¤¹Á¶è½÷»Ò¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡¿»ä¤¬¹Á¶è¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡
¡Ø»ä¤¬¹Á¶è¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡¡¼«¾ÎS¥é¥ó¥¯¹Á¶è½÷»Ò¡¢¾µÇ§Íßµá¤Î²Ì¤Æ¤ËÇËÌÇ¤¹¤ë¡Ù¡Ê¿ÆÊýCHANNEL¡§¸¶°Æ¡¦´Æ½¤¡¢¼á»á¤È¤ª¤ë¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û¹Á¶è¤òµòÅÀ¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ÊÃËÀ¤È¸òÎ®¤·¥»¥ì¥Ö¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡È¹Á¶è½÷»Ò¡É¡£ËÜÅö¤Ë¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¾µÇ§Íßµá¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤Î¡È¥¨¥»¹Á¶è½÷»Ò¡É¤â¡Ä¡Ä¡£¼«¾ÎS¥é¥ó¥¯¤Î¥¨¥»¹Á¶è½÷»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢º£Æü¤âSNS¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¡£¾µÇ§Íßµá¤ËÅ®¤ì¤¿½÷¤¿¤Á¤Î·ëËö¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£¡Ø»ä¤¬¹Á¶è¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡¡¼«¾ÎS¥é¥ó¥¯¹Á¶è½÷»Ò¡¢¾µÇ§Íßµá¤Î²Ì¤Æ¤ËÇËÌÇ¤¹¤ë¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Á¶è½÷»Ò¤ÎÅ¿Ëö¤òÉÁ¤¯¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡Ø»ä¤¬¹Á¶è¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡¡¼«¾ÎS¥é¥ó¥¯¹Á¶è½÷»Ò¡¢¾µÇ§Íßµá¤Î²Ì¤Æ¤ËÇËÌÇ¤¹¤ë¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à