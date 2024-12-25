¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¡×¤Ï¤¿¤Ã¤¿1±©¤À¤±¡¡Ä»¤À¤é¤±¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸«¤Ä¤±¤À¤»¤ë¤«¤Ê¡©
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÄ»¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥Ä¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë1±©¤À¤±ËÜÊª¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¡ª
¤½¤ó¤Êà¥È¥ê¥¤¥Þ¥¹á¥Ä¥ê¡¼¤¬X¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃµ¤·½Ð¤»¤ë¤«¤Ê¡©
¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¡¢¥È¥ê¡¦¥È¥ê¡¦¥È¥ê¡ª¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÄ»¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯12·î21Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îmomenko¡Ê¡÷momenko3592¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¡¢ËÜÊª¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï......¡£
¤ï¤«¤Ã¤¿¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¤³¤Î»Ò¤À¡£
¡ÖMerryChristmas¡×¤Î¿¿²¼¤ËÐÊ¤à¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÎÐ¤Î¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¡£¤³¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª´é¤¬²¿¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¸Ø¤é¤·¤²¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ªÍø¸ý¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÃÖÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
23Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿momenko¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï1ºÐ¤Î¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³¡Ê¥ª¥Ñ¡¼¥ê¥ó¡Ë¡¢¤ß¤«¤ó¤µ¤ó¡£Æ¬¤¬¥ß¥«¥ó¿§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Ç¡¢´Å¤¨¤óË·¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¡ÖÊüÄ»¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÈô¤ó¤ÇÍè¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÆ¬¤Î¾å¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤«¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¹¥ê¥¹¥ê¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¥¯¥Á¥Ð¥·¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡Êmomenko¤µ¤ó¡Ë
´¨¤¯¤Ê¤ëº£¤Î»þ´ü¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÄ»»ô¤¤¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Çà¥È¥ê¥¤¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼á¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦momenko¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¥Ä¥ê¡¼¡ª¡×
¡ÖÄ»¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼²Ä°¦¤¤¡¼¡×