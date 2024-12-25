　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の3万9280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40441.98円　　ボリンジャーバンド3σ
39952.39円　　ボリンジャーバンド2σ
39462.79円　　ボリンジャーバンド1σ
39280.00円　　25日夜間取引終値
39076.00円　　5日移動平均
39045.00円　　一目均衡表・転換線
39036.85円　　24日日経平均株価現物終値
38973.20円　　25日移動平均
38905.00円　　一目均衡表・基準線
38875.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38656.50円　　200日移動平均
38547.60円　　75日移動平均
38483.61円　　ボリンジャーバンド-1σ
37994.01円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37504.42円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース