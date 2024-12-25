日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円高の3万9280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40441.98円 ボリンジャーバンド3σ
39952.39円 ボリンジャーバンド2σ
39462.79円 ボリンジャーバンド1σ
39280.00円 25日夜間取引終値
39076.00円 5日移動平均
39045.00円 一目均衡表・転換線
39036.85円 24日日経平均株価現物終値
38973.20円 25日移動平均
38905.00円 一目均衡表・基準線
38875.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38656.50円 200日移動平均
38547.60円 75日移動平均
38483.61円 ボリンジャーバンド-1σ
37994.01円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37504.42円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40441.98円 ボリンジャーバンド3σ
39952.39円 ボリンジャーバンド2σ
39462.79円 ボリンジャーバンド1σ
39280.00円 25日夜間取引終値
39076.00円 5日移動平均
39045.00円 一目均衡表・転換線
39036.85円 24日日経平均株価現物終値
38973.20円 25日移動平均
38905.00円 一目均衡表・基準線
38875.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38656.50円 200日移動平均
38547.60円 75日移動平均
38483.61円 ボリンジャーバンド-1σ
37994.01円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37504.42円 ボリンジャーバンド3σ
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