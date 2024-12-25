IZ*ONE½Ð¿È¥¤¥§¥Ê¡¢½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ·èÄê
¡Ö2025 YENA 1ST CONCERT "»Í³Ñ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë°ÛÀ¤³¦!" Î¹¹Ô ¡ä in Japan¡×
IZ*ONE½Ð¿È¤Î¥¤¥§¥Ê¤¬¡¢2·î8Æü¤È2·î10Æü¤Ë¡Ö2025 YENA 1ST CONCERT "»Í³Ñ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë°ÛÀ¤³¦!" Î¹¹Ô > in Japan¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯8·î¤Ë¡ÖSMILEY-Japanese Ver.-(feat.¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê)¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¡ÖNEMONEMO¡×¤¬³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÏÃÂê¤Î¥¤¥§¥Ê¤¬½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡Ö2025 YENA 1ST CONCERT "»Í³Ñ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë°ÛÀ¤³¦!" Î¹¹Ô ¡ä in Japan¡×¤ÈÂê¤·¡¢£±·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡£2·î£¸ÆüZepp Namba(OSAKA)¡¢2·î10ÆüZepp Diver City¤Ç¹Ô¤¦¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤¬23Æü19»þ¤«¤é¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢YENA¤Ï´Ú¹ñ3RD SINGLE ALBUM¡ÖNEMONEMO¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò12·î27Æü¡Á12·î£¹Æü¤Î£³Æü´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û¡Ö2025 YENA 1ST CONCERT "»Í³Ñ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë°ÛÀ¤³¦!" Î¹¹Ô ¡ä in Japan¡×¡ãÂçºå¡ä2025Ç¯2·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 17»þ00Ê¬/START 18»þ00Ê¬²ñ¾ì¡§Zepp Namba(OSAKA)https://www.zepp.co.jp/hall/namba/¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë¥½¡¼¥´¡¼Âçºå06-6344-3326 (Ê¿Æü14:00¡Á16:00)¡ãÅìµþ¡ä2024Ç¯2·î10Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 17»þ00Ê¬/START 18»þ00Ê¬²ñ¾ì¡§ Zepp Diver City(TOKYO)https://www.zepp.co.jp/hall/divercity/¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ËDISK GARAGE
https://info.diskgarage.comÎÁ¶â¡§11000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹Ô12·î23Æü¡Ê·î¡Ë19»þ00Ê¬¡Á1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¼çºÅ¡¦´ë²è¡§¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼À©ºî¡§¥Ð¥·¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶¨ÎÏ¡§Yuehua Entertainment Korea¥½¡¼¥´¡¼Âçºå¡ÊÂçºå¸ø±é¡Ë/ DISK GARAGE¡ÊÅìµþ¸ø±é¡Ë¡ÚNEMONEMO¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¡ú12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡ú12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë1Éô12»þ00Ê¬¡Á15»þ20Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë/2Éô16»þ00Ê¬¡Á19»þ20Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ú12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ00Ê¬¡Á15»þ20Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë ²ñ¾ì¡§L stay & grow Æîº½Ä® ¢©136-0076 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÆîº½7-10-14 ¡Êhttps://lstayandgrow.jp/minamisuna/https://lstayandgrow.jp/minamisuna/¡Ë ¢¨ÅöÆü¤ÎCDÈÎÇä¤Ï10:00¤«¤é²ñ¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é https://choiyena.jp/info/1846/