メカに置き換えていったら、残ったのは「脳と脊髄だけ」だった…じつは、軍事目的で、マジに研究が進む「サイボーグ」兵器

電子化して不老不死となった脳、意識をデータ化して取り出せる脳、記憶が書き換えられる脳、眠らなくてもよい脳、「心」をもった人工知能。SF作品において「脳」は定番のテーマであり、作家たちはもてる想像力を駆使して、科学技術が進んだ未来の「脳」の姿を描いてきました。

SF作品に描かれてきた、それらの「脳」は、本当に実現する可能性があるのでしょうか?

脳の覚醒にかかわるオレキシンや、「人工冬眠」を引き起こすニューロンを発見した神経科学者で、大のSFファンでもある著者が、古今の名作に描かれた「SF脳」の実現性を大真面目に検証する『SF脳とリアル脳 どこまで可能か、なぜ不可能なのか』。注目の本書から、興味深いトピックをご紹介します。

宇宙空間に一人取り残されてしまったジェイムスン教授は、近くの惑星に文明が発生するのを待った。

ニール・R・ジョーンズ『二重太陽系死の呼び声』(1932年)

米国の作家ニール・R・ジョーンズの『ジェイムスン教授』シリーズは古典的SFの連作で、その第1作『二重太陽系死の呼び声』は1932年に発表された。

ジェイムスン教授は自身の死にあたって、死体をロケット内に密封し、人工衛星の中に保存しておく措置を講じた。それから4000万年が過ぎ、地球人類が滅亡したあと、教授は異星人であるゾル人に発見され、ゾル人の一般的なサイボーグ体として再生された。それは、円錐形で周縁にいくつも眼がついた頭部、四角柱型の胴体、6本の触手、4本の脚という異形(いぎょう)な姿だった。

サイボーグとして再生したジェイムスン教授は、ゾル人たちとともに、宇宙各地を冒険する。

『二重太陽系死の呼び声』は、二重太陽系の惑星の周囲をまわる宇宙船に一人取り残されてしまった教授が、その惑星に文明ができて助けてくれるのを数億年も辛抱強く待つという途方もない設定である。

サイボーグとはなにか

「サイボーグ」(cyborg)という言葉は、現在ではかなり馴染(なじ)みのあるものになっている。とくにわが国では、石ノ森章太郎の漫画作品『サイボーグ009』(1964年に『週刊少年キング』で連載開始、1968年よりテレビアニメ化)によって広く浸透したという歴史もありそうだ。

サイボーグという概念は、1960年に米国の医学者マンフレッド・クラインズと、

ネイザン・S・クラインらが提唱したものであり、もともとは「サイバネティック・オーガニズム」(cybernetic organism)の略語である(参考:M. E. Clynes and N. S. Kline: Cyborgs and Space, Astronautics, September, 26/27 and 74-76 (1960))。

つまり、生命体(organism)と人工のメカニズム(cybernetics)が融合したもの、という意味だ。

なんらかのメカニズムが生体に融合しているという意味では、単純な物理的装具である眼鏡や義歯を装着したヒトはサイボーグとは言いにくいが、心臓ペースメーカーや発声補助器具、電気式人工咽頭などのメカニズムを人体と融合させることは、サイボーグ技術と言ってもよいだろう。人工関節なども、動力や電子制御などはもたないものの、ある種のメカニズムであり、サイボーグ技術としてもよいかもしれない。

したがって、初歩的なサイボーグ自体はすでに、実用化されていると言ってよい。

とくに近年では、従来はSF作品の中でしか語られてこなかった各種のサイボーグ技術が、現実のものとなりつつある。たとえば、骨格筋が発する電気信号(筋電)を読み取り、その信号をもとに義手を意のままに動かしたり、義手に取りつけたセンサーの情報を神経へ送り返して感覚を取り戻したりする「筋電義手」は2006年ころから装用が可能になり、すでに実用段階に入っている。

将来は運動ニューロンや脊髄の信号(神経活動)を読み取って、義肢を動かすことも可能になるかもしれない。

このようなサイボーグ技術には、どのような実用性があるのだろう?

サイボーグ技術は何のためか

SFでは、それは「超人的な身体能力」を獲得するためのもの、と位置づけられることが多い。そのために、人体の一部、または全部を、強力な人工のメカニズムに置き換えるタイプのサイボーグだ。そうすることで、通常の人類よりはるかに強力な身体能力や、特殊環境における耐久性を獲得できる。つまり「超人」になれる。そういう点でイマジネーションが刺激されて、魅力的なストーリーもつくれるのだろう。

しかし、リアルな社会でまず考えられるサイボーグの目的は、医療である。事故や病気で失われた四肢や、臓器・感覚器などの機能を代替・回復させるためにもちいるもので、さきほど挙げた高度なメカニズムを備えた筋電義手や義肢、人工臓器(人工内耳、人工心臓など)などがある。

だが、超人的な能力を目的とするものも、医療を目的とするものも、技術的には同一線上にあると考えられるため、ここでは同じサイボーグとして語っていく。

「埋め込み型サイボーグ」の実現性

まず、人体に直接、メカニズムを埋め込むことはせず、スーツのようなものをまとい、それにモーターやアクチュエーター(人工筋肉)のような動力源を内蔵して駆動するものがある。

ロバート・A・ハインラインによる古典的SFの名作『宇宙の戦士』(1959年)には、「パワードスーツ」とよばれる兵器が登場する。

日本のアニメ作品『機動戦士ガンダム』(1979年からテレビ放映開始)の「元ネタ」となったといわれているものだ(ただし、ストーリーに関しては同じハインラインの作品『月は無慈悲な夜の女王』が、ガンダムのルーツかもしれない)。このパワードスーツは、「装甲型サイボーグ」と言ってもよいだろう。

しかし、SFで描かれる本来のサイボーグ技術は「埋め込み型」というイメージが強いので、その実現性をみていこう(「装甲型サイボーグ」についての考察は、『SF脳とリアル脳 どこまで可能か、なぜ不可能なのか』で行なっているので、ぜ日ご一読願いたい)。

古典的なSFによく登場するのはなんと言っても、体の一部または全部を人工的なメカニズムに置き換える「埋め込み型サイボーグ」だ。しかし、じつはリアルな現実世界においても、こうしたサイボーグの開発が進められている。

たとえば米国のDARPA(ダーパ)などでは、「埋め込み型」を軍事目的に利用する研究が行われている。兵士の身体能力を大きく強化するという目的のほかに、戦闘において外傷を負った兵士にサイボーグ手術を行うことで、すばやく戦場復帰させることも想定されている。

『攻殻機動隊』や『銃夢(ガンム・GUNNM)』などの人気SF漫画には、中枢神経系(脳と脊髄)以外をすべて人工的なものに置き換えたサイボーグが登場する。もしかしたら、脳を搭載する「入れ物」となるメカニズムは、なにも人体と同様の形状をしている必要はないのかもしれない。軍事利用ということでいえば、戦闘機や戦車のような兵器に、脳を搭載して動かすということも想定できる。

では、はたしてこうしたことは実際に可能なのか、考えてみよう。

まず、四肢の機能を機械に代替させることはできるのだろうか。

骨格筋の活動によって発する筋電を検知して、モーターやアクチュエーターを動かす信号として利用することは、比較的容易だろう。しかし、そのためには当然ながら、筋肉を含む四肢が残存していなければならないが、「脳と脊髄以外の肉体を機械化する」という前提であれば、筋肉は残っていない。

また、医療目的で四肢の代替として人工的なメカニズムを装備するのであれば、四肢を失ってしまっている場合も多い。

すると、ほかになんらかの方法で、運動のときに出力される信号を読み取る必要が出てくるわけだが、そのようなことは可能だろうか?

