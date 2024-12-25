【兵庫ゴールドトロフィー】60キロ・ラプタスは5枠5番へ
12月25日（水）に園田競馬場で行われる、兵庫ゴールドトロフィー（Jpn3・3歳上・ダ1400m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭。ダートの古豪が集まる一戦。前走芝の重賞を使ったラプタスは5枠5番へ。
【サマーチャンピオン】兵庫アラジンバローズが快勝…60kgラプタスは2着ダートの古豪集結
1-1
サンライズホーク
せん5・59.0・M.デムーロ
牧浦充徳・栗東
2-2
ギガース
牡3・53.0・本田正重
佐藤裕太・船橋
3-3
スペシャルエックス
牡4・54.0・吉村智洋
田中淳司・北海道
4-4
アラジンバローズ
せん7・57.0・下原理
新子雅司・兵庫
5-5
ラプタス
せん8・60.0・幸英明
渡辺薫彦・栗東
5-6
エコロクラージュ
牡5・53.0・小牧太
保利良平・兵庫
6-7
ヘリオス
せん8・58.5・坂井瑠星
西園正都・栗東
6-8
サイレンスタイム
牡4・51.0・鴨宮祥行
柏原誠路・兵庫
7-9
エートラックス
牡3・57.0・鮫島克駿
宮本博・栗東
7-10
フォーヴィスム
牡6・54.0・吉原寛人
内田勝義・川崎
8-11
マックス
せん7・55.0・御神本訓史
福永敏・大井
8-12
パワーブローキング
牡5・55.0・山中悠希
佐藤裕太・船橋