12月25日（水）に園田競馬場で行われる、兵庫ゴールドトロフィー（Jpn3・3歳上・ダ1400m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭。ダートの古豪が集まる一戦。前走芝の重賞を使ったラプタスは5枠5番へ。

【サマーチャンピオン】兵庫アラジンバローズが快勝…60kgラプタスは2着

ダートの古豪集結

1-1

サンライズホーク

せん5・59.0・M.デムーロ

牧浦充徳・栗東

2-2

ギガース

牡3・53.0・本田正重

佐藤裕太・船橋

3-3

スペシャルエックス

牡4・54.0・吉村智洋

田中淳司・北海道

4-4

アラジンバローズ

せん7・57.0・下原理

新子雅司・兵庫

5-5

ラプタス

せん8・60.0・幸英明

渡辺薫彦・栗東

5-6

エコロクラージュ

牡5・53.0・小牧太

保利良平・兵庫

6-7

ヘリオス

せん8・58.5・坂井瑠星

西園正都・栗東

6-8

サイレンスタイム

牡4・51.0・鴨宮祥行

柏原誠路・兵庫

7-9

エートラックス

牡3・57.0・鮫島克駿

宮本博・栗東

7-10

フォーヴィスム

牡6・54.0・吉原寛人

内田勝義・川崎

8-11

マックス

せん7・55.0・御神本訓史

福永敏・大井

8-12

パワーブローキング

牡5・55.0・山中悠希

佐藤裕太・船橋