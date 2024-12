●パンオダブルショコラやホットチョコレートなど

ディアーズ・ブレインは12月25日(本日)まで、「Brioche Doree by THE SURF OCEAN TERRACE」(千葉県千葉市)で2024年ホリデーシーズン限定のクリスマスメニューを販売している。「Brioche Doree by THE SURF OCEAN TERRACE」におけるクリスマスメニューの一つ「ホットチョコレート クリスマスver.」の提供イメージ

2024年ホリデーシーズン限定のクリスマスメニューは、「パンオダブルショコラ」(価格はイートインが385円、テイクアウトが378円)と、「ホットチョコレート クリスマスver.」(価格はイートインが550円、テイクアウトが540円)を用意する。提供時間はどちらも11時〜18時(変更の場合あり)。「Brioche Doree by THE SURF OCEAN TERRACE」の外観「THE SURF OCEAN TERRACE」は、千葉の食材をふんだんに使用した料理を提供するレストラン、水着での入店・ペット同伴も可能な軽飲食「Brioche Doree」、音楽イベントや展示会、挙式などに利用できるホール棟、レセプションや会議、披露宴などに使えるバンケット棟を備えている。