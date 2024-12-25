¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ÄêÃå¡×¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¡¡£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤¬¥·¥Ó¥¢¤Ê¼Â¾ð¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë´Ø¤·¡¢£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ÄêÃå¡×¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡££±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂ¦¤È£±£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°²¯±ß¡Ë¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¡£¤â¤Á¤í¤óÍýÁÛ¤ËÉÁ¤¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤â¶ËÎÏÄ¹¤¯¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì³Ñ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò»Ä¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬´ðËÜÅª¤Ë¿ûÌî¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ÎÂçÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»ê¶ËÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤È¸À¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢£³£µºÐ¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎàÊÌ»ëÅÀá¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¸Î¾ã¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿ûÌî¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¸Â¤é¤º£Í£Ì£Â¤Ç¤Î£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡££Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ©µå¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÊÑ²½µå¤â¤¢¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤¤Åê¼ê¡££Í£Ì£Â¤Ç¤â¡¢¾¡¤Æ¤ë¼ÂÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢º£Ç¯¤Î£Î£Ð£Â¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¡Ê£±£µ¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£·¡Ë¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ø¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤ò¡Ù¤È¡¢£²£¶Ç¯°Ê¹ß¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤Ï¤º¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿ûÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ä¤ä¼ó¤ò¤«¤·¤²¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï²¾¤ËµåÃÄÂ¦¤¬¡ÖºÆ·ÀÌó¤òË¾¤ó¤À¾ì¹ç¡×¤È¤·¤Æ¡¢£²£¶Ç¯¤Ï£³£¶ºÐ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëÇ¯ÎðÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ä¡Ö¥Ò¥¸¤ä¸ª¤Î¼ê½ÑÎò¤äÂÎ¤Î¸Î¾ãÎò¤Ê¤É¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£µåÃÄÂ¦¤Ï£Î£Ð£Â»þÂå¤Î¼ê½ÑÎò¤ÎÍÌµ¤ä»ýÉÂ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÂÎ¤Î¸Î¾ãÎò¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¡¢¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬Ì©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢²Æ¾ì¤Þ¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¤òÅê¤²¤¿£²£°Âå¸åÈ¾¤ÎÅê¼ê¤¬Ã±Ç¯·ÀÌó¤Ç¤¢¤ì¤Ð£²¡¢£³Ç¯¸å¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¹¤°½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡££³£°Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Åê¼ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìµåÃÄÂ¦¤Ï¡Ø¥ª¥Õ¥¡¡¼¸å¤Î½ªÈ×¤Ë¡¢¤â¤·¥±¥¬¤·¤¿¤é¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â¥·¥Ó¥¢¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë£³£°Âå¸åÈ¾¤Î¿ûÌî¤Ë¤ÏÀ®ÀÓ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤âÀèÈ¯ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÃ»¤¤£Í£Ì£Â¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ö£±Ç¯´Ö¡¢¸Î¾ã¤Ê¤·¤ÇÅê¤²Â³¤±¤ëÂÎÎÏ¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¤¯µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ£Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£³£¶¾¡¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤â¡¢¤½¤³¤Ï¡ÖÅöÁ³¡×¤Î³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ÊÆ¹ñ£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÀèÈ¯¤Ç¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ïà¥Þ¥¹¥È¹àÌÜá¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£