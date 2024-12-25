Creepy Nuts、「オトノケ−Otonoke」が自身通算5作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
Creepy Nuts「オトノケ−Otonoke」が、週間再生数845万8204回を記録し、12月25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で3位にランクインした。
【動画】Creepy Nuts主題歌！公開された『ダンダダン』アニメ映像
これで、累積再生数は1億131万9,561回となり、「オリコンストリーミングランキング」において「のびしろ」「Bling-Bang-Bang-Born」「かつて天才だった俺たちへ」「二度寝」に続く、自身通算5作目の累積再生数1億回突破となった。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年12月30日付：集計期間：2024年12月16日〜22日）＞
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これで、累積再生数は1億131万9,561回となり、「オリコンストリーミングランキング」において「のびしろ」「Bling-Bang-Bang-Born」「かつて天才だった俺たちへ」「二度寝」に続く、自身通算5作目の累積再生数1億回突破となった。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年12月30日付：集計期間：2024年12月16日〜22日）＞