²£ÉÍ¡¡GK¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤¬»ÄÎ±¡¡¹Åç¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼Éñ¤¤¹þ¤à¤â°ÜÀÒ¤»¤º²¦ºÂÃ¥´ÔÌÜ»Ø¤¹
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎGK¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡Ê30¡Ë¤¬Íèµ¨¤â»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Åç¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¥Ý¡¼¥×¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë92¤ÎÄ¹¿È¤ò¸Ø¤ê¡¢Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£Ä®ÅÄ¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿º£µ¨¤Ï25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£½ªÈ×¤ÏÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢ACL·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£Íèµ¨¤ÎGK¿Ø¤Ï38ºÐ¤ÎÈÓÁÒÂç¼ù¡¢ÆüÂç¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ëÌÚÂ¼Î¿Ìé¡¢¸ÅÁãÉüµ¢¤È¤Ê¤ëËÑ°ì·½¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¤¥ë¥®¥å¡Ë¤â´Þ¤á¤¿4¿ÍÂÎÀ©¤Ç²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¡þ¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¡1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë10·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿ÅìµþV¤Ç14Ç¯8·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Ï´ôÉì¡¢ÀîºêF¡¢ÂçÊ¬¡¢²¬»³¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢22Ç¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ç¤Ïºòµ¨J2½éÍ¥¾¡¤ÈJ1½é¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿²£ÉÍ¤Ç¤Ïº£µ¨25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£1¥á¡¼¥È¥ë92¡¢89¥¥í¡£