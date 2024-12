今年の2024年も残すところ1週間となり、本日12月25日はクリスマスである。

2024年の美少女フィギュア業界は、2023年に続き豊作と言えるほど沢山のスケールフィギュア、アクションフィギュアが発売され、「ダンジョン飯」や「NieR:Automata Ver1.1a」など今年注目を浴びたアニメ作品のフィギュアも多数発売している。

今年も本誌では「年末特集」と題し、2024年に発売された美少女フィギュアに注目して、それぞれのテーマに合わせた特集を企画。本稿では12月25日に合わせ、クリスマスや冬を感じさせる美少女フィギュアをピックアップして紹介する。

なお今回紹介するフィギュアには、過去に発売された美少女フィギュアも含むため、既に入手が困難な場合がある。

「はにかみ彼女『天笠綴 Bunny Style』Illustrated by ピロ水(クリスマスサンタバニーColor)」

メーカー:プラム(ピーエムオフィスエー) 発売月:2024年11月 価格:27,500円 スケール:1/7スケール

2024年11月にプラムから発売されたフィギュア「はにかみ彼女『天笠綴 Bunny Style』Illustrated by ピロ水(クリスマスサンタバニーColor)」。本製品は、イラストレーター・ピロ水氏が描き出す「はにかみ彼女」より、才色兼備な生徒会長「天笠綴」がセクシーなバニースタイルの姿をフィギュア化したもの。

2024年3月に発売された「天笠綴 Bunny Style」が黒のバニースーツに対し、クリスマスサンタバニーColorでは、キャンディレッドのバニースーツとパール仕上げのホワイトジャケットを着用している。

赤色のバニースーツはクリスマス感を感じさせる一方、頬に手をあてこちらを見つめる表情は艶やかさを感じさせ、PLUM限定版では、こちらをからかうような表情パーツも付属しており、挑発するような目線を向ける彼女を楽しむことができる。

PLUM限定特典「からかい笑顔パーツ」

「すーぱーそに子 10th Merry Christmas!」

メーカー:ミメヨイ 発売月:2024年12月 価格:23,650円 スケール:1/7スケール

2024年12月にミメヨイから発売されたフィギュア「すーぱーそに子 10th Merry Christmas!」。本製品は、10thアニバーサリー企画の一環で描き下ろされたイラストを元に、イラストレーター・津路参汰氏の徹底監修のもと調整されたフィギュアとなっている。

マントと帽子は差し替え仕様となっており、脱ぐとさらにあらわな姿が楽しめるほか、台座にはアクリルプレートが付属する。

身体にピンク色の紐が巻かれた状態になった、かなりセクシーなフィギュア。自分自身がまるでクリスマスプレゼントだと思わせるような表現となっており、緑色のプレゼントボックスや背中のツリーを模したマントなど、要所にクリスマスを感じさせるポイントが盛り込まれている。

また股の部分に付けられたクリスマスベルや、リボンでキュッと絞った部分が盛り上がる表現など、かなり魅惑的な表現となっているため、購入する際には少し勇気が必要かもしれない。

「B-style ドールズフロントライン 89式『シフゾウ宣言』」

メーカー:フリーイング 発売月:2024年1月 価格:59,400円 スケール:1/4スケール

2024年1月にフリーイングから発売されたフィギュア「B-style ドールズフロントライン 89式『シフゾウ宣言』」。本製品は、スマホゲーム「ドールズフロントライン」よりアサルトライフルの戦術人形「89式」の着せ替え衣装「シフゾウ宣言」の姿をフィギュア化したもの。

89式の代名詞である学生服風コスチュームに、四不像の角と水着というセクシー&キュートなクリスマスコスチュームをイラスト通りに完全再現しており、もちろん携行する「89式アサルトライフル」も同スケールで立体化している。

布面積の少ないビキニタイプの衣装を着た姿で立体化しており、頭にはトナカイのような四不像の角や、周りにクリスマスプレゼントが表現され、クリスマス感を感じられるフィギュアに仕上がっている。

しかし衣装としてはビキニと紐の組み合わせと、素肌が多く見えるセクシーな見た目となっており、彼女の綺麗なボディラインを隅々まで確認できる魅惑的なフィギュアとなっている。

「アズールレーン ホノルル プレゼント・ファイアレッド Ver.」

メーカー:RIBOSE 発売月:2024年12月 価格:27,280円 スケール:1/6スケール

2024年12月に海外のホビーメーカー「RIBOSE」から発売されたフィギュア「アズールレーン ホノルル プレゼント・ファイアレッド Ver.」。本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より連邦国家「ユニオン」に所属するブルックリン級軽巡洋艦「ホノルル」が着せ替え「プレゼント・ファイアレッド」の姿をフィギュア化したものである。

普段の制服とは違う学生を彷彿とさせるセーラー服を着用した姿で、緑色のラッピングテープを巻き付けた姿を表現している。クリスマスらしさを感じるベルや、今から着替えようとしているのか、足元に置かれたトナカイの衣装が表現され、実際に着用した姿も見てみたい気がするフィギュアとなっている。

クリスマス要素としては、トナカイの衣装とクリスマスベルの装飾品と少なめだが、ラッピングテープによってお尻や胸のはみ出すような表現が、彼女のムチムチ具合を感じることができ、とても魅力的である。

「森倉円イラスト『サンタ・ガール』」

メーカー:ユニオンクリエイティブ 発売月:2022年12月 価格:24,000円 スケール:ノンスケール

2022年12月にユニオンクリエイティブから発売されたフィギュア「森倉円イラスト『サンタ・ガール』」。本製品は、2018年11月にイラストレーター・森倉円氏が描いたサンタ衣装の女の子をフィギュア化したもの。

ここまでバニー・紐・ビキニ・トナカイと紹介してきたが、流石に王道なサンタコスチュームの紹介が無いため過去の商品から選出。一般的とは少し違ったへそ出しスタイルの衣装となっているが、サンタを印象付ける赤色と白色の衣装や、プレゼントが入った袋も背負う姿はサンタクロースそのものである。

冬の恰好としては、へそ出し、ミニスカートとかなり露出が多く、季節にマッチしていないような服装だが、サンタクロースをモチーフにした衣装が可愛いので些細な話で片付くのである。

今回の「2024年美少女フィギュア特選 クリスマス編」はいかがだっただろうか。

バニーにビキニ、紐のようなクリスマスとは一見関係なさそうに見えて、要素を盛り込んだ魅力的なものとなっており、数は少ないが季節感を感じられるフィギュアは毎年登場している。

また本稿では取り扱えなかったが、他のメーカーでもクリスマス衣装のフィギュアは登場しているので、どんなキャラクターがクリスマスコスチュームを着用しているのか探してみてほしい。

今年も放送されたアニメから続々とフィギュア化されたり、「アズールレーン」などの豊富なキャラクターが登場する作品だと、様々な衣装で、多数のメーカーよりフィギュア化されている。

今後放送されるアニメ、新たに登場するゲームキャラクターや衣装などにも注目して、魅力的なフィギュアが登場するのを来年も期待していきたい。

(C)ピロ水/まほ~びん

(C)2006 NITRO ORIGIN

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd.

(C)森倉円

(C) カバネリ製作委員会