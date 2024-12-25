J4¥¯¥é¥Ö¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¼ÄÅÄÁ±Ç·»á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡¡Ê¡²¬¤ÇJ1¾º³Ê¡¢¹ÃÉÜ¤Ç¤ÏACL¤Ç»Ø´ø
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¼ÄÅÄÁ±Ç·»á¡Ê53¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤éÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÆîÄÌ»Ù±À¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÄÅÄ»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Ê¡²¬¤ÇMF¤È¤·¤Æ³èÌö¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢2010Ç¯¤ËÊ¡²¬¤òJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏFCÅìµþ¡¢À¶¿å¤Ç´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢23Ç¯¤«¤éJ2¹ÃÉÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£»Ë¾å½é¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¹ÃÉÜ¤Ïº£²Æ¤ÇÂàÃÄ¤·¡¢¸½ºß¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç²òÀâ¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆîÄÌ»Ù±À¤Ï16¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦º£µ¨¤ÎÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Íèµ¨¤«¤é2Éô¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¡£¼ÄÅÄ»á¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£