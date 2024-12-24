運河沿いの無形文化遺産、呉橋雑技の保護と伝承 中国河北省
17日、麦わら帽子を使った演技を練習する河北呉橋雑技芸術学校の生徒。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
【新華社石家荘12月24日】中国の北京と浙江省杭州を結ぶ京杭大運河は河北省滄州市を南北200キロ余りわたって貫き、呉橋、東光、南皮など8県（県級市、区）を流れる。同市は近年、「大運河文化帯」の建設を推進しており、複数の国家級無形文化遺産が保護と継承、発展の過程にある。
呉橋県は「雑技の里」として2千年以上の歴史を持ち、演技、道具、運営、継承などに関する独自の規則を確立し、業界文化を形成してきた。呉橋雑技は2006年に第1次国家級無形文化遺産に登録された。
17日、「抖空竹」（唐ごま回し）を練習する河北呉橋雑技芸術学校の生徒。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
17日、河北呉橋雑技大世界の劇場で演技を披露する芸人。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
17日、河北呉橋雑技大世界で演技を披露する芸人。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
17日、河北呉橋雑技大世界で軟体芸を披露する芸人。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
17日、河北呉橋雑技大世界で硬気功を披露する芸人。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
17日、河北呉橋雑技大世界で観光客に演技を披露する芸人。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
17日、生徒を指導する河北呉橋雑技芸術学校の教師。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
17日、練習に励む河北呉橋雑技芸術学校の生徒。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
17日、練習に励む河北呉橋雑技芸術学校の生徒。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
17日、練習に励む河北呉橋雑技芸術学校の生徒。（石家荘＝新華社記者/牟宇）
17日、手品を練習する河北呉橋雑技芸術学校の生徒。（石家荘＝新華社記者/牟宇）