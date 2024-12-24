¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡Û½éÆü£³¡¢£²Ãå¤ÎÅÐ¶ÌÈ»É´¤ÏÄ´À°¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö²ó¤êÂ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥ì¡¼¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕÁèÃ¥¡¡ºÐËº¤ìÂè£³£·²óº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¶¥Áö¡×¤Ï£²£´Æü¡¢Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡ÅÐ¶ÌÈ»É´¡Ê£²£µ¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï½éÆü£³¡¢£²Ãå¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÁ¥½Ð¡£ÆÃ¤Ë£¶¹æÄú¤Î¸åÈ¾£¹£Ò¤Ï¡¢£±¼þ£²£Í¤Ç½ÅÌÚµ±É§¤ÎÅ¾Ê¤»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ëÃæ¡¢ÄÉ¤¤È´¤¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î£²¼þ£±£Í¤ÇÅÄÏ©Êþ»Ë¤òº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÇµÕÅ¾¤·¤Æ£²Ãå¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÎÁêËÀ¤ÏÁ°Àá¡¢Â¼ÅÄÆØ¤¬¶ì¤·¤ó¤À£²Ï¢Î¨£³£±¡ó¤Î£¶£³¹æµ¡¤À¤¬¡Ö¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£²ó¤êÂ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥ì¡¼¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£··î¡¢¹¾¸ÍÀî¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ö£Ó¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¤Ç½éÍ¥¾¡¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£²£µÇ¯¤Ï¡Ö£Á£±ÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤è¤êÍ¥½Ð¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Î²ó¿ô¤ÏÁý¤ä¤»¤ë¤·¡¢£Á£±¤Ë¤â¾å¤¬¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¾å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾å¤Ç¤â¤Þ¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£¤Þ¤º¤Ïº£Àá¡¢Í¥½Ð¤Ë¸þ¤±¹¥Áö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡¡