.ENDRECHERI./堂本剛ミニアルバム『END RE』発売決定！『ストリートアートの進化と革命 展』テーマ曲も収録
■タイトル『END RE』には、ポジティブな終わりとポジティブな始まりという意味が！
.ENDRECHERI./堂本剛が2025年2月26日にミニアルバム『END RE』（読み：エンドリ）をリリースする。
本作は、新しい環境になってから1作目のCD作品となり、『END RE』には、ポジティブな終わりとポジティブな始まりという意味が込められている。
本作は初回盤A、初回盤B、通常盤、ファンクラブ限定盤の4形態で発売12月24日21時より予約受付が開始となった。期間中に初回盤A、初回盤B、通常盤を予約するとステッカーシート（形態別絵柄）がもらえる早期予約特典も用意されている。
また、既報のとおり本アルバムに収録される「.ENDRECHERI. Brother」が、1月22日から3月23日まで東京・渋谷ストリームホールで開催される『Stream of Banksy Effect ストリートアートの進化と革命 展-Street Art (R)Evolution-』のテーマソングに決定した。イベント詳細はイベント公式サイトで。
アルバム発売決定を記念して、12月24日に行われたYouTube生配信では、好評配信中の「Machi….」のリリックビデオやTikTok投稿キャンペーンに寄せられた動画をファンと鑑賞。アルバムについての熱いメッセージを堂本剛自身が語る場面もあるなど、大盛況で幕を閉じた。
リリース情報
2024.12.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Machi….」
2025.02.26 ON SALE
MINI ALBUM『END RE』
イベント情報
『Stream of Banksy Effect ストリートアートの進化と革命 展-Street Art (R)Evolution-』
2025/01/22（水）～03/23（日）東京・渋谷ストリーム ホール
『ストリートアートの進化と革命 展』公式サイト
https://street-art-revolution.jp/
.ENDRECHERI. OFFICIAL SITE
https://tsuyoshi.in/