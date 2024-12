50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をお祝いしたアニバーサリーウオッチがセイコーからリリース決定! ハローキティらしい愛らしさ溢れるコラボウオッチが見逃せない♪誕生50周年をむかえたハローキティを祝福する「ハローキティ50周年記念 アニバーサリーウオッチ」が新登場♪ セイコーとのスペシャルなコラボモデルをご紹介していこう。「ハローキティ50周年記念 アニバーサリーウオッチ」に、大人の可愛らしさが漂う淡いピンクの文字盤にデザインされたのは、ハローキティの出身地・ロンドンの象徴をイメージした「タータンチェック」。スタッズみたいに煌めくインデックスや、さりげなくリボンを添えた秒針が大切な時間を刻み、6時位置のハローキティがあなたを見つめてくれます♪

本アイテムは販売本数が限られた僅か2024点のプレミアムモデル。裏蓋には50周年の記念ロゴと、エディションナンバーが刻まれる。アイテムは特製ボックスでのお届け。特製ボックスのデザインには歴代ハローキティが大集合! ボックスだけでもテンションが上がりそう。付属の記念ミニブックレットにも歴代キティが紹介されているので、あわせて楽しんでね。「ハローキティ50周年記念 アニバーサリーウオッチ」はインペリアル・エンタープライズにて2024年12月20日(金)より発売スタート!何気ないしあわせを感じる日常に寄り添う「ハローキティ」をどうぞあなたの腕にお迎えくださいね。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 655817