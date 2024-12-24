ÂçÎ¦°Ñ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¿Ê¤á¤ë½¡¶µ¸òÎ®¤Ï¡ÖÅý°ìÀïÀþ¤ÎÆ»¶ñ¡× ÂæÏÑ¤Î°ì´ÓÆ»¿®¼Ô¹´Â«¤Ç
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë½¡¶µ¡Ö°ì´ÓÆ»¡×¤ÎÂæÏÑ¤Î¿®¼Ô3¿Í¤¬10·î¤ËÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢ÂæÏÑ¤ÇÂÐÃæÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÂÎÀ©²¼¤Ç¤Ï¿®¶µ¤Î¼«Í³¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢Æ±ÅÞ¤¬¿Ê¤á¤ë½¡¶µ¸òÎ®¤ÏÁ´¤ÆÅý°ìÀïÀþ¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¹ñÌ±¤ÏÇ§¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
3¿Í¤Î¹´Â«¤ÏÂæÏÑ¤ÎÂÐÃæÁë¸ýµ¡´Ø¡¢³¤¶®¸òÎ®´ð¶â²ñ¤ÎÍåÊ¸²Å¡Ê¤é¤Ö¤ó¤«¡ËÈë½ñÄ¹¤¬º£·î4Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Íå»á¤Ë¤è¤ì¤Ð10·î10Æü¤´¤í¡¢Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¤Î¸ø°Âµ¡´Ø¤¬Ì±²È¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤¿Ì±´Ö¿Í¤ò¹´Â«¡£¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ì´ÓÆ»¤ÎÂæÏÑ¤Î¿®¼Ô3¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â70ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¶¦¤Ë°ì´ÓÆ»¤Î·ÐÅµ¤òÆÉ¤ó¤À¤¬¡¢À¯¼£Åª³èÆ°¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢·ºË¡¤¬Äê¤á¤ë¡Ö²ñÆ»Ìç¤òÁÈ¿¥¡¦ÍøÍÑ¤·¡¢Ë¡Î§¤Î»Ü¹Ô¤òÇË²õ¤¹¤ëºá¡×¤Îµ¿¤¤¤Ç3¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñÆ»Ìç¤Ï°ÛÃ¼¤Ê½¡¶µ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹Ãæ¹ñ¤ÎÍÑ¸ì¡£
¿®¼Ô¤Î¹´Â«¤¬Î¾´ß¡ÊÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¡Ë¤Î½¡¶µ¸òÎ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬¿Ê¤á¤ë½¡¶µ¸òÎ®¤ÏÅý°ìÀïÀþ¤ÎÆ»¶ñ¤À¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢½¡¶µ¸òÎ®¤Î°ì»þÄä»ß¤Ê¤É¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊÍû²í雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
3¿Í¤Î¹´Â«¤ÏÂæÏÑ¤ÎÂÐÃæÁë¸ýµ¡´Ø¡¢³¤¶®¸òÎ®´ð¶â²ñ¤ÎÍåÊ¸²Å¡Ê¤é¤Ö¤ó¤«¡ËÈë½ñÄ¹¤¬º£·î4Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Íå»á¤Ë¤è¤ì¤Ð10·î10Æü¤´¤í¡¢Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¤Î¸ø°Âµ¡´Ø¤¬Ì±²È¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤¿Ì±´Ö¿Í¤ò¹´Â«¡£¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ì´ÓÆ»¤ÎÂæÏÑ¤Î¿®¼Ô3¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â70ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¶¦¤Ë°ì´ÓÆ»¤Î·ÐÅµ¤òÆÉ¤ó¤À¤¬¡¢À¯¼£Åª³èÆ°¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¿®¼Ô¤Î¹´Â«¤¬Î¾´ß¡ÊÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¡Ë¤Î½¡¶µ¸òÎ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬¿Ê¤á¤ë½¡¶µ¸òÎ®¤ÏÅý°ìÀïÀþ¤ÎÆ»¶ñ¤À¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢½¡¶µ¸òÎ®¤Î°ì»þÄä»ß¤Ê¤É¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊÍû²í雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë