「タベアルキスト」マッキー牧元に聞いた、2024年のナンバーワン！ 福井で食べた本格派の「牛肉のフォー」とは？

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。「タベアルキスト」マッキー牧元さんをうならせた、福井で食べた「フォー」とは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は「タベアルキスト」マッキー牧元さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付け役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店の一品を教えてください

A. 「KOBAYASHI」の「上海蟹と豆腐の煮込み」です

「季節の食材 おまかせコース」38,500円〜(季節によって価格は変動)より 出典:まーちゃちゃさんさん

上海蟹は通常味噌や卵のうまみを強調しがちだが、蟹肉の穏やかな甘みを尊重し、豆腐の優しい甘みと共鳴させているセンスと技術に感服した。中国料理に精通したベテランにしかできない表現であり、感性である。

シェフの小林武志さん 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「越麺屋」の「牛肉のフォー」880円(朝は450円)です

「牛肉のフォー」880円(朝は450円) 出典:マッキー牧元さん

<店舗情報>◆KOBAYASHI住所 : 東京都港区六本木3-3-29 六本木アーバンレックス B1FTEL : 050-1809-4801

おそらく東京のベトナム料理屋にもない、大量のスパイスと丹念にとられた出汁を使い、膨大なコストと手間暇をかけた本格的フォーボーとフォーガーがいただける。これだけの味わいは、本場ベトナムでも希少だろう。

<店舗情報>◆越麺屋住所 : 福井県福井市黒丸町14-48-1TEL : 0776-89-1825

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部

