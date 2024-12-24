¡ÖÆÈ¤ê¿È¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×25ºÐ¥°¥é¥É¥ëà¤Ü¤Ã¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹áÊó¹ð¤¬ÏÃÂê¡Ö1¿Í¤ÇÆþ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡Á¡×¡ÖÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡×¡ÖÆÈ¤ê¿È¤ÎÈþ³Ø¤À¤Í¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬à¤Ü¤Ã¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹á¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎX¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÃ¯¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉËÜÅö¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¾Ð¤¦¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¼Â¼ÌÀ¹á(Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì)¡£Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²¼Â¼¤Ï¡Ö25ºÐ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë1¿Í¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÆÈ¤ê¿È¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖFUKUOKA SoftBank HAWKS REVIVAL ¡Ý2024Í¥¾¡¤Îµ°À×¡Ý¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¹ÃÈåÁª¼ê¤Î¾Ð´é¤¬±Ç¤ë¤¿¤Ó¤ËÎÞÁ£Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿ ¤â¤¦1²ó´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÈ¤ê¿È¤ÎÈþ³Ø¤À¤Í¡×¡ÖÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¡×¡Ö1¿Í¤Ç±Ç²è´ÛÆþ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£