¡ÚÀîºê¶¥ÎØ¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÁèÃ¥Àï¡ÛÃæÀîÀ¿°ìÏº¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£Ö¡Ö¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Àîºê¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æµ¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕÁèÃ¥Àï¡¦£Ô£É£Ð£Ó£Ô£Á£ÒÇÕ¡×¤Ï£²£´Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±£²£Ò¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿£Óµé·è¾¡¤ÏÃæÀîÀ¿°ìÏº¡Ê£´£µ¡á·§ËÜ¡Ë¤¬½½È¬ÈÖ¤Î¤Þ¤¯¤ê¤òÊ®½Ð¤µ¤»¤ÆÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐÌµÍý¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¾°æ¹¨Í¤¤Î¸å°Ì¤¬¶¥¤ê¤Ç¡¢¼éÂôÂÀ»Ö¤¬¥«¥Þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»Ä¤ê£±¼þ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÜ¿¨¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¾°æ¤Ï¡Ö¼ÖÎØ¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÆ§¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÄñ¹³¤·¤¿¤¬¡¢µÓ¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿ÃæÀî¤¬¤Þ¤¯¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¾¾°æ·¯¤Îµ¤Ç÷¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸Î¾ã¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Áö¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤ò¾Î»¿¤·¤Ä¤Ä¡¢Ë¾³°¤Î·ë²Ì¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»Ä¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î°®¼ê¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ç½Ð¾ì¤ò¡¢¤È¤Þ¤¯¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¤âÉ¬»à¤Î·ÁÁê¤Ç´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£