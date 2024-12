岡咲美保が、来年2025年7月13日に神奈川県・KT Zepp Yokohamaにて<Miho Okasaki 3rd LIVE 2025 〜ハートシェイキング〜>を開催することが決定した。現在、「animelo mix」「animelo+」会員を対象としたチケット最速先行がスタートしている。さらに、来年2025年1月8日に5枚目のシングル「JOY!!」をリリースすることも決定。こちらの表題曲「JOY!!」は来年1月より放送開始のアニメ『没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた』のエンディング主題歌になっており、アニメには自身もクリス役で出演する。

5thシングル「JOY!!」



発売日:2025年1月8日(水)「絆創膏」先行配信:https://okasakimiho.lnk.to/JOY【初回限定盤】CD+Blu-ray品番:KICM-92163価格:¥7,500(税抜価格¥6,818)封入特典:2ndワンマンライブ フォトブロマイド 3枚セット【通常盤】CD only品番:KICM-2163定価:¥1,650(税抜価格¥1,500)初回プレス分限定封入:2ndワンマンライブ フォトブロマイド 1枚ランダム封入(全3種)[CD]1. JOY!!作詞・作曲・編曲:西川サスケ*TVアニメ「没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた」EDテーマ2. ときめきこれくしょん!作詞・作曲・編曲:永塚健登3. 絆創膏作詞・作曲・編曲:40mP4. JOY!! off vocal version5. ときめきこれくしょん! off vocal version6. 絆創膏 off vocal version[Blu-ray]・「JOY!!」MUSIC VIDEO・MAKING・「Miho Okasaki 2nd LIVE 2024 〜ハッピーメモリー〜 supported by animelo」ライブ本編映像▶購入特典について https://okasakimiho.com/news/20241024_06.html▶リリースイベント https://okasakimiho.com/news/20241024_05.html▶スペシャルライブ https://okasakimiho.com/news/20241024_04.html▶福岡でのリリースイベント https://okasakimiho.com/news/20241223_02.html