yama、3月より全国13公演の新ツアー開催
yamaが2025年3月より新たなツアー＜the meaning of life TOUR 2025＞を開催することを発表した。
yamaは初のコンセプトライブとなるホールツアー＜Life is Beautiful＞を12月24日に東京・人見記念講堂で完遂。終演後に会場ビジョンで、恒例となっている＜the meaning of life TOUR＞が2025年も開催されることを発表した。
＜the meaning of life TOUR 2025＞
北海道・Zepp Sapporo
OPEN 17:00 START 18:00
・2025年3月13日(木)
福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年3月14日(金)
福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年3月20日(木・祝)
福井・鯖江市文化センター
OPEN 17:00 START 18:00
・2025年3月22日(土)
富山・砺波市文化会館
OPEN 16:00 START 17:00
・2025年3月30日(日)
仙台・SENDAI GIGS
OPEN 16:00 START 17:00
・2025年4月9日(水)
愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月10日(木)
愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月12日(土)
広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール
OPEN 17:00 START 18:00
・2025年4月17日(木)
大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月18日(金)
大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月24日(木)
東京・Zepp Haneda(TOKYO)
OPEN 18:00 START 19:00
・2025年4月25日(金)
東京・Zepp Haneda(TOKYO)
OPEN 18:00 START 19:00
▼チケット
全席指定 \6,800（税込）
※Zepp公演のみ、入場時別途ドリンク代
※お一人様4枚まで（複数公演申込可）
※3歳以上有料
※チケットは全て電子チケットとなります。
※入場時別途ドリンク代
▼CLUB yama 先行
12/24(火) 21:00 ~ 1/5(日) 23:59
https://member.yamaofficial.jp/
【企画・制作】
ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.
yama✕WurtS「BURN」
https://yama.lnk.to/BURN_PAPS
◼︎CD情報
発売日：2025年2月5日(水)
完全生産限定盤：SRCL-13156〜13157 / CD+アクリルスタンド / ￥4,500(税込)
予約：https://yamaXWurtS.lnk.to/BURNIn
・収録楽曲
「BURN」他
【購入者特典対象店舗/特典内容】
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
Sony Music Shop：L判ブロマイド
Amazon.co.jp：メガジャケ
全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド
yama×WurtS応援店特典：ポストカード
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