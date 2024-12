yamaが2025年3月より新たなツアー<the meaning of life TOUR 2025>を開催することを発表した。yamaは初のコンセプトライブとなるホールツアー<Life is Beautiful>を12月24日に東京・人見記念講堂で完遂。終演後に会場ビジョンで、恒例となっている<the meaning of life TOUR>が2025年も開催されることを発表した。

<the meaning of life TOUR 2025>

・2025年3月9日(日)

北海道・Zepp Sapporo

OPEN 17:00 START 18:00



・2025年3月13日(木)

福岡・Zepp Fukuoka

OPEN 18:00 START 19:00



・2025年3月14日(金)

福岡・Zepp Fukuoka

OPEN 18:00 START 19:00



・2025年3月20日(木・祝)

福井・鯖江市文化センター

OPEN 17:00 START 18:00



・2025年3月22日(土)

富山・砺波市文化会館

OPEN 16:00 START 17:00



・2025年3月30日(日)

仙台・SENDAI GIGS

OPEN 16:00 START 17:00



・2025年4月9日(水)

愛知・Zepp Nagoya

OPEN 18:00 START 19:00



・2025年4月10日(木)

愛知・Zepp Nagoya

OPEN 18:00 START 19:00



・2025年4月12日(土)

広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール

OPEN 17:00 START 18:00



・2025年4月17日(木)

大阪・Zepp Osaka Bayside

OPEN 18:00 START 19:00



・2025年4月18日(金)

大阪・Zepp Osaka Bayside

OPEN 18:00 START 19:00



・2025年4月24日(木)

東京・Zepp Haneda(TOKYO)

OPEN 18:00 START 19:00



・2025年4月25日(金)

東京・Zepp Haneda(TOKYO)

OPEN 18:00 START 19:00



▼チケット

全席指定 \6,800(税込)

※Zepp公演のみ、入場時別途ドリンク代

※お一人様4枚まで(複数公演申込可)

※3歳以上有料

※チケットは全て電子チケットとなります。

※入場時別途ドリンク代



▼CLUB yama 先行

12/24(火) 21:00 ~ 1/5(日) 23:59

https://member.yamaofficial.jp/



【企画・制作】

ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.

yama✕WurtS「BURN」

Apple Music Pre-Add / Spotify Pre-Save

https://yama.lnk.to/BURN_PAPS







◼︎CD情報

発売日:2025年2月5日(水)

完全生産限定盤:SRCL-13156〜13157 / CD+アクリルスタンド / ¥4,500(税込)

予約:https://yamaXWurtS.lnk.to/BURNIn



・収録楽曲

「BURN」他



【購入者特典対象店舗/特典内容】

楽天ブックス:アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング:トート型エコバッグ

Sony Music Shop:L判ブロマイド

Amazon.co.jp:メガジャケ

全国アニメイト(通販含む):ましかくブロマイド

yama×WurtS応援店特典:ポストカード

<the meaning of life TOUR 2025>は3月9日にZepp Sapporoを皮切りにスタート、4月25日 Zepp Hanedaでファイナルを迎える全国13公演のツアー。オフィシャルファンクラブ「CLUB yama」でのチケット先行もスタートしている。