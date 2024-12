ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のイチナナライバーが出演する、ショートムービー「SO FAR 〜reach your star “HOWEVER”〜」が24日、YouTubeチャンネル『GLAY』で公開された。「SO FAR 〜reach your star “HOWEVER”〜」○「HOWEVER」が題材のスペシャルドラマこのショートムービーは、ロックバンド・GLAYのデビュー30周年を記念し、「HOWEVER」を題材にして制作されたスペシャルドラマ。菅生新樹、森日菜美、小泉孝太郎といった豪華俳優陣に加え、「17LIVE」のアプリ内で開催されたオーディションイベントを経て選ばれた9名のライバーも参加している。

○音楽部門1位 なかがわゆい コメントGLAYさんの30周年という記念すべき作品に出演させて頂けてとても嬉しいです! ここまで大きなイベントで1位を獲らせて頂いたのも初めてで、応援して下さった皆様の熱い想いに今でも感動して泣けてきます。ライブ配信をしていないとなかったチャンスだと思いますし、それを掴み獲らせてくれたみんな! シンガーソングライターとして貴重な経験をさせて頂き心から大感謝です。初めての演技で緊張しすぎましたが(笑)、公開を楽しみにしてて下さい(^ ^)○俳優部門1位 まこ吉 コメント田舎で家を1軒買えるほどGLAYに人生を捧げてきた末に17LIVEとのコラボで俳優部門圧倒的な1位で通過させて頂き、名前入りの私だけのグッズ! そして貴重な撮影に参加させて頂けた事! GLAYの作品に携わりたい長年の夢を17LIVEで叶えてもらい応援して頂いた皆様に多大なる感謝を申し上げます! 夢は想い続けてればいつか必ず叶う! 素敵な機会を本当にTHX!