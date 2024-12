「ムーミン アラビア」から、家族や友達との大切な時間を描いた新コレクションが新登場! 目に入るたび、心まで温かくしてくれそうなラインナップをご紹介します♪『ムーミン』は、フィンランドの首都ヘルシンキ出身のトーベ・ヤンソン(1914−2001)によって生み出されたキャラクター。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんのアニメ作品、キャラクターグッズ、スポットが作られ、今も世界中で愛されている。2025年には、初めての小説が出版されてから80周年を迎える。

そんなムーミンと、フィンランドのテーブルウェアブランド・アラビアとの1950年代から続く人気コラボレーションシリーズである「ムーミン アラビア」に、ムーミン80周年の幕開けにふさわしい華やかな新コレクション「フレンズ フォーエバー&ファミリー タイム」が登場!マグ、ボウル、プレートといったテーブルウェアをはじめ、ベッドカバーやタオルといった幅広いラインナップが、2025年2月5日よりムーミン アラビア 公式オンラインストア、ムーミン アラビア直営店、イッタラストア&百貨店ショップ、ムーミン公式ショップなどで順次展開される。「フレンズ フォーエバー」は、パープルやブルーといった落ち着いたカラーをベースに、コミックス『ムーミン谷のきままな暮らし』(1958年)にインスパイアされたムーミン、スナフキン、リトルミイの特別な絆を描いたイラストがポイント♪また、「ファミリー タイム」は、コミックス『ムーミン谷への遠い道のり』(1955年)で描かれたムーミン一家がムーミンやしきの前で再会を喜ぶイラストが元になっていて、イエローとピンクを基調とした温かみのあるデザインも魅力となっている。大好きなムーミンと一緒に、大切な友達や家族との絆を感じてみて♪(C)Moomin CharactersArabia is a registered trademark of Fiskars Group.Moomin is a registered trademark of Moomin Characters Oy Ltd.ムーミン アラビアはフィスカースグループの登録商標です。ムーミンはMoomin Characters Oy Ltd.の登録商標です。