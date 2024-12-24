¡Ö¤¨!¤³¤ì¼êºî¤ê!!?¡×40ºÐÇÐÍ¥¤¬Êì¤Îºî¤Ã¤¿¥±¡¼¥¾Ò²ð¤·ÂçÈ¿¶Á¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÂô»³¤Î¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÙ³·½(40)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Êì¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤«¤ó¤«¤é¼êºî¤ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥ºî¤Ã¤¿¡Á¤È¼Ì¿¿Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¡¢¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿´Ý¤¤¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¿Í·Á¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÙ³¤Ï¡Ö²æ¤¬¿Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¡¢¡¢¥ì¥Ù¥ë¹â¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÂô»³¤Î¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡ª¤³¤ì¼êºî¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£