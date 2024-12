話題の新店8軒をまとめて紹介！「dacō？」の新店から、パンダがかわいいカヌレ専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. çayca(東京・代々木上原)

2024年10月、代々木上原駅から徒歩5分ほどの場所に、非日常感を楽しめるデザートレストラン「çayca(サイカ)」がオープンしました。オーナーシェフを務めるのは都内屈指のグランメゾンでシェフパティシエを歴任した栗原薫氏です。

2. dacō?神楽坂(東京・神楽坂)

2024年12月、東京・神楽坂に「dacō?(ダコー?)」が新店舗をオープンしました。「dacō?」は「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」のアナザーブランド「dacō(ダコー)」と、生ドーナツ専門店「I’m donut?(アイムドーナツ?)」が融合した新ブランドです。

3. Comedor ARRIBA(東京・三軒茶屋)

2024年11月、三軒茶屋駅から徒歩約3分のところに、イタリアンやスペイン料理が楽しめるダイニングバー「Comedor ARRIBA(コメドール アリバ)」がオープンしました。

4. 神戸元町ハンバーグウエスト(兵庫・元町)

2022年7月に惜しまれつつ閉店した西区神出町の「神戸ハンバーグウエスト」が、2024年9月、元町駅から徒歩2分ほどの場所に「神戸元町ハンバーグウエスト」として再オープンしました。

5. tar 渋谷店(東京・渋谷)

2024年10月、渋谷駅アベニュー口から徒歩約3分のところにオープンしたイタリアンのお店「tar(タァ) 渋谷店」。系列店には、渋谷や国分寺、立川に店舗を構えるフルーツサワーで有名な居酒屋「鳥とサワー 鳥どシ」があります。

6. らぁ麺 花筏(東京・亀戸水神)

2024年9月、亀戸水神駅から徒歩9分ほどの場所に、鶏をメインとした淡麗ラーメンを提供する「らぁ麺 花筏」がオープンし、開店直後から高い評価を得ています。

7. nib(東京・茅場町)

2024年12月、日本橋兜町の渋沢栄一邸宅跡地である日証館に「食」と「香り」の新たなスペースがオープン。「食」のスペースは同建物1階のチョコレート&アイスクリームショップ「teal」の眞砂翔平氏が手掛けており、カカオの新たな可能性を探究するラボ「nib(ニブ)」となっています。

8. KURAMAE CANNELÉ エキュート上野店(東京・上野)

東京・蔵前にある焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELÉ(クラマエカヌレ)」が、2024年12月、上野駅構内のエキュート上野の新スイーツゾーン「おやつパーク」に2号店をオープンしました。

