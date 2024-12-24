ZOMBIE、新曲「天邪鬼ランデヴー」配信開始。主催イベント「あかるいともだち」＆「くらいともだち」3月開催
ZOMBIEが12月25日0時に、新曲「天邪鬼ランデヴー」を配信開始する。
本日12月24日に今年最後のワンマンライブ＜GROTESQUE PARTY＞を行ったZOMBIE。ライブでも披露されていた新曲「天邪鬼ランデヴー」は、青井ミドリ（B）独自のポップワールドを味わえる一曲となっている。
さらに、コンセプチュアルな主催イベント＜あかるいともだち2025＞＜くらいともだち2025＞の開催も発表された。今回の“あかるいともだち"はカメレオとBabyKingdom。”くらいともだち"は、まみれたと201号室となっている。
New Digital Single「天邪鬼ランデヴー」
iTunes Store、レコチョク、music.jp、dwango.jp、mora、mu-mo、Apple Music、AWA、Spotify、LINE MUSIC、KK BOX等、他主要サイトにて配信開始
一部のサイトの再生・購入一覧はこちら
https://nex-tone.link/A00171087
・配信記念「ライブラリ追加キャンペーン」
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詳細：https://zombie-web.com/contents/878784
主催イベント
2025年3月5日(水)渋谷 Star lounge
出演：ZOMBIE、カメレオ、BabyKingdom
＜ZOMBIE主催「くらいともだち2025」＞
2025年3月13日(木)渋谷 Star lounge
出演：ZOMBIE、まみれた、201号室
[両日共通]
ZOMBIEサポートドラム：遼(https://twitter.com/Ryo_drums0)
open 17:30 / start 18:00
前売り\4,500／当日\2,000 (税込/整理番号付き)
未就学児入場不可
【オフィシャル先行(抽選)】【A番】
エントリー期間：1月15日(水)12:00〜1月21日(火)23:59
受付URL(先行／一般共通)：https://eplus.jp/zombie_akarui_kurai
当落確認：1月23日(木)13:00〜1月25日(土)18:00
入金期間：1月23日(木)13:00〜1月26日(日)21:00
制限枚数：1会員様1申込4枚
【B番】
2月1日(土)10:00
受付URL(先行／一般共通)：https://eplus.jp/zombie_akarui_kurai
制限枚数：1会員様1申込4枚
整番および入場順
[A番]オフィシャル先行→[B番]一般発売
入場順：A番→B番
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