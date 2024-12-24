Ç¤¬¡Ø¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡Ù¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡ÄÍ½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¾×·â¤Î·ë²Ì¡Ù¤¬17ËüºÆÀ¸¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¸¡¾Ú¡×¡Ö·òµ¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
°¦Ç¤Î¤Ê¤Ä¤ÅÙ¤ò¿ÇÃÇ¤·¤¿¸÷·Ê¤¬¡¢17ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ë¥ã¥ó¥Á¥åー¥Ðー¤Ä¤¯¤· ¡Ú´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ëÇ¡Û¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Öº£Æü¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ë¥ã¥ó¥Á¥åー¥Ðー¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ê¤Ä¤ÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä¡ª¡©
¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤Î²û¤ÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³Æ°²è¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¿Íµ¤¤Î¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥ë¥É¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡Ø¤Ê¤Ä¤ÅÙ¿ÇÃÇ¡Ù¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¾²¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤Ï¾²¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥³¥È¥³¤È¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î²£¤òÄÌ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Áë¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ËÃî¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤Á¤é¤Ë»ëÀþ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ã¡¢Ãî¡ª¡×
ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¿ÇÃÇ¤Î1¤ÄÌÜ¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¿ÇÃÇ¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤È¼ÙËâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬°ú¤Â³¤¾²¤Ë¿²Å¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤ÇËÜ¤ò¥Ú¥é¥Ú¥é¤È¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢ÀèÇÚÇ¤Î¤¦¤Ë»Õ¾¢¤È¤Î¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¦¤Ë»Õ¾¢¤È¤Î¥Ë¥ã¥ó¥×¥í¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹
¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó
¤½¤Î¸å¤â¡¢Â³¡¹¤È¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ø¤Ê¤Ä¤ÅÙ¿ÇÃÇ¡Ù¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤âÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¸¡¾Ú5¡ÖçÓ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¼ºÇÔ¡Ä¡£
¸¡¾Ú6¡Ö¥´¥í¥´¥í¸À¤¦¤È²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ø¤ò¥¬¥Ö¥ê¡ª
·è¤á¤é¤ì¤¿¥ìー¥ë¤«¤é¤¢¤¨¤Æ³°¤ì¤Æ¤¤¤¯¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¾Ð¤¤¤Ë¿¿·õ¤Ê¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÇÃÇ·ë²Ì¤¬1¤Ä¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¿´¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·Æ±¾ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£
¥Ë¥ã¥ó¥Á¥åー¥Ðー¤ÎÌ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¥Ë¥ã¤¤¡Ä¡ª
¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤½¤¦¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë
°ìÊý¡¢¤¦¤Ë»Õ¾¢¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¤Ê¤Ä¤ÅÙ¿ÇÃÇ¡Ù¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤¦¤Ë»Õ¾¢¤ÎÈ¿±þ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Ë»Õ¾¢¤Ï²û¤¤¤Æ¤¤¤ëÈ¿±þ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¹ÔÆ°¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ü¥±¤ò½¦¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÌò¤Î¤¦¤Ë»Õ¾¢¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¡¾Ú4¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤¬¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Ä¤È²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¸«»ö¤ÊÎ©¤Á¿¬Èø¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¸¡¾Ú7¡Ö¹áÈ¢ºÂ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤â¥¯¥ê¥¢¢ö
º£²ó¤Î¡Ø¤Ê¤Ä¤ÅÙ¿ÇÃÇ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´°àú¤Ê¥Õ¥©¥íー¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¦¤Ë»Õ¾¢¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿
¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤·¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¿²¤Æ¤ë»þ¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¸¡¾Ú¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ø¤Î¥Õ¥©¥íー¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ë¥ã¥ó¥Á¥åー¥Ðー¤Ä¤¯¤· ¡Ú´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ëÇ¡Û¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¤È¤¦¤Ë»Õ¾¢¤ÎÆü¾ïÉ÷·Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ä¤¯¤·¤Á¤ã¤ó¡¢¤¦¤Ë»Õ¾¢¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥Á¥åー¥Ðー¤Ä¤¯¤· ¡Ú´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ëÇ¡Û¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£Íª
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£