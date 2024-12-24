½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¡¥é¥¸¥ªÂç·¿ÆÃÈÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¼ã¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¼¸ÀÕ¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¹Í¤¨¤Æ¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂè£µ£°²ó¡¡¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡×¤¬£²£´Æü¡¢Àµ¸á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢£²£´»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¸á¸å£µ»þÂæ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÀî¤Ï¡Ö£²¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¡¢¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¡Ø¤¢¤Á¤³¤ÁÅ¯Ï¯¡Ù¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ÐÀî¤¬£Í£Ã¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡Ö¡Ê»Å»öÆâÍÆÅª¤Ë¡Ë¥²¥¹¥È¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½ÐÀî¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¼ãÎÓ¤Ê¤ó¤ÆÆÃ¤Ë¡ØËÍ¤Ï£Í£Ã¤Î¼ãÎÓ¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Ö°Î¤½¤¦¤Ê¡£¡Ø¥²¥¹¥È½Ð¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¥ª¥ì¤Ï¡£´¶¤¸°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤¢¤Á¤³¤ÁÅ¯Ï¯¡Ù¡¢¥á¥Á¥ã¸ìÏ¤°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡¢½ÕÆü½Ó¾´¤â¡ÖÎ®¹Ô¤é¤Ê¤½¤¦¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬£²²ó¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢¼ãÎÓ¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ì¡ºÍ¤ò¥í¥±¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿½ÐÀî¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½£Í¡Ý£±¤Î¿³ºº°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤¼¤«²»³Ú¤¬ÌÄ¤ê½Ð¤·µÞ¤Ë£Ã£Í¤Ø¡£½ÐÀî¤Ï¡Ö£Í¡Ý£±¤ÎÏÃ¡¢¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÌ¾»Ä¤êÀË¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Í¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Ö£Ã£ÍÃæ¡¢¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¤¨¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¡£¡Ø£Í¡Ý£±¤ÎÏÃ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¡×¤ÈË½Ïª¡£½ÐÀî¤â¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¥á¥Ã¥Á¥ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÀî¤Ï¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡¡¤½¤ÎÏÃ¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¤Ç¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤³¤ÇÄ°¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ê¿¶¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¹Í¤¨¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ã¥Á¥ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¤ÎÏÃ¤Ï¡¢ÅÚÍË¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¤¹¤ë¤«¤é¤³¤³¤Ç¤ÏÊ¹¤¯¤Ê¡Ä¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏÅÜ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£½ÐÀî¤Ï¡ÖÈ½ÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡Ä¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡¢´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£