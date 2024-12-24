¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±¤¬¹üÀÞ¤«¤é´°Á´Éü³è¡¡¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ç±Ô¤¤Åö¤¿¤êÏ¢È¯¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡×
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÆ¬ÉôÉÕ¶á¤ÎÅêµå¤òÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤è¤±¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤Î¥Ò¥¸¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æº¸ÏÆÊ¢¤ÎÏ¾¹ü¤ò¹üÀÞ¡££Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ÌµÇ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ç±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤òÏ¢È¯¤·¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÂÇµå¤¬¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¸ý¤â³ê¤é¤«¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÉü¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢£µÇñ£·Æü¤À¤Ã¤¿Í¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¥´¥ë¥Õ¤¶¤ó¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö°Õ³°¤È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Ï¢Æü¡¢¥´¥ë¥Õ¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½éÆü¤«¤é£µÆü´ÖÏ¢Â³¤ÇËèÆü£µ»þÈ¾¤Ëµ¯¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ²Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î£²Æü¤°¤é¤¤¤ÏÌµÍý¤ä¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½ë¤¯¤Æ´À¤«¤¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆü¾Æ¤±¤·¤¿¡£¤¤¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£