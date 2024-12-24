Mrs. GREEN APPLE、映画『The White Lounge ㏌ CINEMA』より「Coffee」公開
Mrs. GREEN APPLEが12月27日にリリースする映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge㏌CINEMA』Blu-ray / DVDより、「Coffee」をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
◆Mrs. GREEN APPLE 動画 / 画像
同曲は、2018年4月18日にリリースされた3作目のフルアルバム『ENSEMBLE』に収録されている楽曲。ジャズ調のアレンジで恋愛の機微が絶妙に綴られており、演劇の要素も取り入れた「The White Lounge」という舞台だからこそ初めて完全体として表現されたとも言えるだろう。
■Blu-ray / DVD『The White Lounge in CINEMA』
予約リンク：https://lnk.to/TWLinCinema
【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】
UPXH-29069 \14,300(tax in)
【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】
UPBH-29101 \13,750(tax in)
▼GOODS
・ミニショルダーバッグ inspired by "The White Lounge"
・ハットキーホルダー inspired by "The White Lounge"
・カップ & ソーサー inspired by "Coffee"
・ピンズ & 宝石箱 inspired by "ニュー・マイ・ノーマル"
※LPサイズ スクエアフォトブック(44P)
※TV型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)
▲初回限定BOX
▲通常盤
【通常盤 (Blu-ray)】
UPXH-20142 \6,380(tax in)
【通常盤 (2DVD)】
UPBH-20328/9 \5,830(tax in)
▼収録内容
Opening
#1 マスカレイド
The White Lounge
#2 水と影
Folktale
#3 手紙(過去との会話)
君を知らない
ダンスホール
#4 反射
ツキマシテハ
#5 愛という種
Coffee
ニュー・マイ・ノーマル
PARTY
#6 青さのカケラ
春愁
Just a Friend
Attitude
#7 虚構と虚無
Feeling
ケセラセラ
Soranji
#8 僕の⼀部
The White Lounge -reprise-
#9 終わりの始まり
フロリジナル
●特典映像
・Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”
・初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶
・特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)
・Amazon.co.jp：トートバッグ(ロゴ使用)
・HMV全店(オンライン含む/一部店舗除く) ：コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)
・セブンネットショッピング：布ポーチ(ロゴ使用)
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) ：オリジナルトランプ(ライブ写真使用)
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)／TSUTAYAオンラインショッピング：ポストカード(2025年カレンダー仕様) (ライブ写真使用)
・楽天ブックス：スマホショルダー(ロゴ使用)
・応援店：オリジナルステッカー(ライブ写真使用)
■＜Mrs. GREEN APPLE18祭(フェス)＞
NHKプラス (同時 / 見逃し1週間)で配信
ワールドプレミアム・NHKオンデマンドでも視聴可能
■ライブBlu-ray / DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』
予約リンク：https://lnk.to/ZMTW_EC
【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】
UPXH-29071 \19,800 (tax in)
【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】
UPBH-29102 \19,250 (tax in)
◯LPサイズ スクエアフォトブック(44P)
◯フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)
◯GOODS
・MIXトートバッグ
・トラベルポーチセット
・ガジェットケース & 2チャーム(ミニラバーLight Stick & Rocket)
・クリアカード(SNS風 / 10種)
・フレークステッカー(10種 / 30枚入り)
・シュシュ
【通常盤 (Blu-ray)】
UPXH-20144 \6,600 (tax in)
【通常盤 (2DVD)】
UPBH-20330/1 \6,050 (tax in)
▼収録内容
Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライヴハウス規模でおこなってきたツアーとしてこれまでに6度開催された＜ゼンジン未到＞シリーズ。その記念すべき10周年となる2024年夏、4日間で約15万人を動員した日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーより、横浜公演最終日のライヴ(約140分)を映像商品化。また、ここでしか見ることのできない83分に及ぶライヴのドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録。
opening
・CHEERS
・VIP
・ANTENNA
・ロマンチシズム
・ツキマシテハ
・CONFLICT
・青と夏
・ライラック
・橙
・点描の唄
・Blizzard
・インフェルノ
・私は最強
・Loneliness
・アポロドロス
・L.P
・ナハトムジーク
・コロンブス
・Magic
・Dear
encore
・familie
・lovin’
・ダンスホール
・愛情と矛先
double encore
・我逢人
・ケセラセラ
●特典映像
Documentary -- Episode 7 “ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜”
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ミニブランケット(ロゴ使用)
・Amazon.co.jp：スマホポーチ(ロゴ使用)
・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：ビニールポーチ(ロゴ使用)
・セブンネットショッピング：マフラータオル(ロゴ使用)
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：フォトカードケース(ロゴ使用)
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：B3ポスター(25年カレンダー仕様 / ライブ写真使用)
楽天ブックス：スマホショルダー(ロゴ使用)
応援店：ステッカー(ライブ写真使用)
■デビュー10周年企画
10周年を記念して制作された新たなロゴを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO
10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA
2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催することが決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook
◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP
◆大森元貴 オフィシャルInstagram
◆若井滉斗 オフィシャルInstagram
◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram
◆映像作品『The White Lounge ㏌ CINEMA』特設サイト
◆『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』特設サイト