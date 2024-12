Mrs. GREEN APPLEが12月27日にリリースする映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge㏌CINEMA』Blu-ray / DVDより、「Coffee」をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。同曲は、2018年4月18日にリリースされた3作目のフルアルバム『ENSEMBLE』に収録されている楽曲。ジャズ調のアレンジで恋愛の機微が絶妙に綴られており、演劇の要素も取り入れた「The White Lounge」という舞台だからこそ初めて完全体として表現されたとも言えるだろう。

■Blu-ray / DVD『The White Lounge in CINEMA』





▲初回限定BOX ▲初回限定BOX



▲通常盤 ▲通常盤

2024年12月27日(金)発売予約リンク:https://lnk.to/TWLinCinema【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】UPXH-29069 \14,300(tax in)【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】UPBH-29101 \13,750(tax in)▼GOODS・ミニショルダーバッグ inspired by "The White Lounge"・ハットキーホルダー inspired by "The White Lounge"・カップ & ソーサー inspired by "Coffee"・ピンズ & 宝石箱 inspired by "ニュー・マイ・ノーマル"※LPサイズ スクエアフォトブック(44P)※TV型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)【通常盤 (Blu-ray)】UPXH-20142 \6,380(tax in)【通常盤 (2DVD)】UPBH-20328/9 \5,830(tax in)▼収録内容Opening#1 マスカレイドThe White Lounge#2 水と影Folktale#3 手紙(過去との会話)君を知らないダンスホール#4 反射ツキマシテハ#5 愛という種Coffeeニュー・マイ・ノーマルPARTY#6 青さのカケラ春愁Just a FriendAttitude#7 虚構と虚無FeelingケセラセラSoranji#8 僕の⼀部The White Lounge -reprise-#9 終わりの始まりフロリジナル●特典映像・Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”・初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶・特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒●チェーン別オリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)・Amazon.co.jp:トートバッグ(ロゴ使用)・HMV全店(オンライン含む/一部店舗除く) :コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)・セブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ使用)・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) :オリジナルトランプ(ライブ写真使用)・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:ポストカード(2025年カレンダー仕様) (ライブ写真使用)・楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)・応援店:オリジナルステッカー(ライブ写真使用)