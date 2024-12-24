¥É·³¡È½ÉÅ¨¡É±¦ÏÓ¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÀ®¸ù¡¡ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤é½ËÊ¡»¦Åþ¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥ÖÅê¼ê¤¬Á¥¾å¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤Î¥¢¥ê¥«¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥Ö¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¡¢OK¤ò¤À¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ó¥°Åê¼ê¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤â¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡¼¡¼¡¼!¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡32ºÐ±¦ÏÓ¤Î¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥Ö¤ÏÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢Á¥¾å¤ÇÊÒÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤Æ»ØÎØ¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤Ï´¿´î¤ÎÉ½¾ð¡£´¿´î¤Î¥Ï¥°¤ä2¿Í¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÀ®¸ù¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥Ö¡¢Ç®¤¤¥¥¹¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¡Ö±Ê±ó¤Ë¡¡12.21.24¡×¡Ê2024Ç¯12·î21Æü¡Ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â´¿´î¡£¥¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥á¥ê¥ë³°Ìî¼ê¤â½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖOmg!¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£·ëº§¤ÏºÇ¹â¤À¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖYES!!¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Í¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë