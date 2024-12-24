¡Úµð¿Í¡ÛÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¡¡ËôÌÚÅ´Ê¿¤È¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤«¤éµ¢¹ñ¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÌó£±¤«·îÈ¾¤ÎàÉð¼Ô½¤¹Ôá¤ò½ª¤¨¤¿µð¿Í¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Æ±Î½¤ÎËôÌÚÅ´Ê¿Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤È¤â¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥É¥é£±±¦ÏÓ¤ÏÀè·î£´Æü¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ËÅÏ¤ê¡¢Æ±¹ñ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥¢¥ó¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥«¥ó¥°¥ì¥Ø¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥µ¥ó¥È¥¥¥ë¥»¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡££±£±·î£±£³Æü¤Î¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÀï¤Ç½é¤ÎÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢£µ²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢£±£²·î£µÆü¤Þ¤ÇÅÐÈÄ¤Ç¤¤º¡££´»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Á´£µ»î¹ç¤Ç£°¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£´¡¦£¹£·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾´Ü¤Ï½é¤Î³¤³°¥ê¡¼¥°»²Àï¤Ë¡Ö»î¹çÃæ¤È¤«¤âÆüËÜ¤ÎÌîµå¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬£±ÈÖ¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³¤³°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¶Ê¤¬¤ê¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡ÊÅêµåµ»½Ñ¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Á¤Î¡Ê³¤³°¤Î¡Ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤Ê¼ý³Ï¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃæ·Ñ¤®¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í¿ô¤âÁý¤¨¤¿Ãæ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯¤Î£±·î¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤òÌÜ»Ø¤¹ËôÌÚ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¶¥ÁèÁê¼ê¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤Ï·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¼ãÉð¼Ô¤¬½¤¹Ô¤ÎÀ®²Ì¤òÍè¥·¡¼¥º¥ó¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£