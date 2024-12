映えるスイーツ17種！伊東お菓子ぃ共和国「大室山スイーツ」

伊東市では、伊東商工会議所が事務局となり、伊東市内のスイーツ店で組織する「伊東お菓子ぃ共和国」が、2024年12月21日(土)から一斉に、大室山をモチーフに新開発した「大室山スイーツ」を販売します。

伊東お菓子ぃ共和国「大室山スイーツ」

伊東市では、伊東商工会議所が事務局となり、伊東市内のスイーツ店で組織する「伊東お菓子ぃ共和国」が、2024年12月21日(土)から一斉に、大室山をモチーフに新開発した「大室山スイーツ」を販売。

食べ歩きしやすいようワンハンドで持つことができ、SNSでの発信を意識した映えるスイーツ17種を、市内16のお店で一斉販売します。

(一部、販売開始時期が2月からの商品もあります。)

JR東日本が本事業をバックアップしパンフレット6万部を作成、JR東日本エリアの首都圏を中心とした駅や、伊東市内の観光関連施設で一斉配布します。

市内を走る東海バスの車内に広告を掲出、伊豆急伊豆高原駅インフォメーションスペースでは、販売店マップを掲出し、「大室山スイーツ」を盛り上げます。

伊豆旬美堂

伊豆高原ジェラート工房R65

レストラン&カフェ ラ・ヴィータ

〇発信媒体

【JR東日本タイアップ大室山パンフレット】

A3ジャバラ折、フルカラー、6万部作製、JR東日本エリア内首都圏駅を中心に4万部、伊東市内観光関連施設や伊豆急伊豆高原駅に2万部を配架。

パンフレット裏

【東海バス】

伊東市内運行の36台に、車内広告を2024年12月21日ごろより順次掲出。

2025年3月31日まで実施の予定。

【伊豆急伊豆高原駅】

2024年12月21日から、伊豆急伊豆高原駅インフォメーションスペースに販売店マップを掲出し、パンフレットを配架。

