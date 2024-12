西洋の伝統が融合した特別なお菓子！Nazuna「和シュトレン」

Nazunaは、12月24日(火)・25日(水)に「Nazuna 京都 椿通」「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」「Nazuna 京都 東本願寺」に宿泊の方に、特別なおもてなしとして、パティスリー「Seiichiro, NISHIZONO」のオーナーシェフ、西園誠一郎とのコラボレーションによる「和シュトレン」を提供します。

■西園誠一郎とのコラボレーション

大阪市西区・肥後橋に店舗を構える「Seiichiro, NISHIZONO」の西園誠一郎シェフは、〈記憶に残る香り〉をテーマに香りにフューチャーした独自のスタイルで人気を博しています。

2024年のコラボレーションでは、クリスマス菓子「シュトレン」に丹波黒豆のきなこを加えた「和」のエッセンスを取り入れ、ヨーロッパ産発酵バターを贅沢に使用することで香り高く仕上がっています。

■和シュトレンの特徴

「和シュトレン」は、熱いほうじ茶や抹茶、紅茶といったお茶類だけでなく、日本酒とのペアリングも楽しめる逸品です。

京都らしい和の要素と西洋の伝統が融合した特別なお菓子を、この特別な日に楽しめます。

■西園誠一郎氏のコメント

シュトレンは、キリストのお包みを模したドイツ発祥のクリスマス菓子です。

2024年は京都らしさを加え、丹波黒豆のきなこを取り入れました。

■Nazunaの宿泊施設について

<Nazuna>

地域の特色をいかしたコンセプトで、それぞれのテーマにそった唯一無二の宿を展開。

「あのスタッフと出会えてよかった」と思っていただける細やかなおもてなしを提供しています。

Nazuna 京都 椿通

