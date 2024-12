原 佑輔登壇！MS＆ADインターリスク総研「フィードバックシートの戦略的活用と次年度に向けた対策」

MS&ADインターリスク総研は、健康経営セミナー「フィードバックシートの戦略的活用と次年度に向けた対策」を2025年1月24日(金)にオンライン開催します。

MS&ADインターリスク総研「フィードバックシートの戦略的活用と次年度に向けた対策」

■開催概要

(1) 開催日時

2025年1月24日(金) 14:00〜15:00

(2) 開催形態

Webによるライブ配信(Zoomウェビナー)

(3) 主催

MS&ADインターリスク総研株式会社

(4) 対象(おすすめ)

健康経営優良法人認定(大規模法人部門)に申請した企業・団体の経営層・担当者・産業保健スタッフ

(5) 参加費

視聴無料(通信料、専用サイトにアクセスするための費用は視聴者負担)

(6) プログラム(予定)

※本セミナーの著作権は登壇者に帰属します。

プログラムおよび講演内容については一部変更する場合があります。

<講演>「<健康経営>フィードバックシートの戦略的活用と次年度に向けた対策」

講師:MS&ADインターリスク総研

リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ

上席コンサルタント/健康経営エキスパートアドバイザー 原 佑輔

(7) お申込みページ

下記URLよりセミナー申込サイトへアクセスの上、申込みできます。

https://x.gd/7pFdT

*お客さまのご登録情報やアンケート回答情報はMS&ADインターリスク総研株式会社にて、今後のイベントやサービス等の案内に使用することがあります。

留意事項

*当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りします。

*個人の方、ご同業の方の参加はお断りさせていただく場合があります。

健康経営優良法人認定制度では、健康経営度調査に回答した企業(大規模法人部門)に対し、順位や偏差値等を記載したフィードバックシートの交付が行われています。

また、2,000社を超える企業がこれを開示しており、投資家や求職者などのステークホルダーにとっては、企業間での健康経営実施状況の比較が容易になっています。

企業としてはフィードバックシートの内容を読み解き、戦略的に有効活用することで、実効性向上やレベルアップにつなげることが可能です。

2024年度も12月中にフィードバックシートが交付されることをふまえ、健康経営コンサルティングを提供する同社では、昨年度に続きフィードバックシートの確認すべきポイントや戦略的な活用方法に関する健康経営セミナーを開催。

*「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

