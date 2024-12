「変革と新たな挑戦」を象徴するような一年！ケイナー・ホロスコープ「2025年の12星座運勢」

「ジョナサン・ケイナー」が創設した12星座占いサイト「ケイナー・ホロスコープ」では、12星座ごとの「2025年の運勢」記事を公開しました。

ケイナー・ホロスコープ「2025年の12星座運勢」

2025年は、2024年11月の冥王星に続いて起こる、海王星、天王星、土星などの相次ぐ星座間移動の影響を大きく受け、世の中の流れが変わり、「変革と新たな挑戦」を象徴するような一年になるとされています。

新たな時代の流れは、権力構造の影の部分を浮き彫りにし、2025年の私たちは、経済的、倫理的、社会的な問題に対する創造的な解決策を少しずつ見つけられるようになるでしょう。

世の中の問題と私たち自身の問題、両方に対するより深い気づきを現実へと反映する。

そんな変化のときがやってくるのです。

2025年はそれぞれが勇気を持って古い考えから一歩離れるごとに、希望という新しい景色が広がっていく一年となるでしょう。

「2025年の運勢」公開を記念し、ケイナー・ホロスコープでは年末年始キャンペーンを実施しています(2024年12月24日から2025年1月26日まで)。

メールアドレスを登録して無料でメンバーになると、毎週付与される無料鑑定チケットを使ってジョナサン・ケイナーの個人鑑定を再現した未来についての詳細鑑定を受けることが可能です。

キャンペーン期間中はこのチケットの付与枚数が通常の2倍になる(毎週2枚→毎週4枚)ほか、有料のプレミアムメンバーシップの利用料金が20%割引となります(年払いコース・初年度のみ適用)。

