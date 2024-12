バルセロナでプレイする23歳のスペイン代表DFは今冬退団の噂が飛び交っている。



『Diario SPORT』によると、バルセロナに所属する23歳のスペイン代表DFエリック・ガルシアは残留を希望しているという。



マンチェスター・シティの下部組織出身のガルシアは2021年7月にバルセロナへ完全移籍を果たすも、徐々に出場機会が減少し、2023年9月にはジローナへレンタル移籍。今季からバルセロナに復帰したものの、ここまではラ・リーガでの先発出場が4試合と序列を落としている。





