武運長久｜EURO PORT COLLECTION Vol.33 ポルシェ930ターボ（EU ROW）
2024年に生誕50周年を迎えた911ターボはポルシェが1971年から参戦したCan-Am選手権のレーシングシーンで培われたターボ技術のノウハウを市販化に向けて熟成させた同社の勝負グルマだった。
【画像】世代を超えて愛され続けるポルシェ930ターボ（写真5点）
そんなポルシェターボを世界中の誰もが識別できる巨大なテールウイングは「ホエールテイル」の愛称で世代を越えて今もなお愛され続けている。
社運をかけて生み出された鯨の尻尾はまさに幸運と強運を併せ持つポジティブなアイコンなのだ。
WHALE TAIL
EURO PORT COLLECTION Vol.33
PORSCHE 930 TURBO
Engine：3.3L SOHC TURBO
（300ps／ 5500rpm・43.8kgm／4000rpm）
Length/Width/Height：4300mm×1775mm×1320mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
PHONE（078）767-6086 FAX（078）767-6087
www.euro-port.net/
【画像】世代を超えて愛され続けるポルシェ930ターボ（写真5点）
そんなポルシェターボを世界中の誰もが識別できる巨大なテールウイングは「ホエールテイル」の愛称で世代を越えて今もなお愛され続けている。
WHALE TAIL
EURO PORT COLLECTION Vol.33
PORSCHE 930 TURBO
Engine：3.3L SOHC TURBO
（300ps／ 5500rpm・43.8kgm／4000rpm）
Length/Width/Height：4300mm×1775mm×1320mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
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