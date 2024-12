『NHK MUSIC SPECIAL Fujii Kaze 藤井 風~Climb to the World 登れ、世界へ~』(C)NHK

『NHK MUSIC SPECIAL Fujii Kaze 藤井 風~Climb to the World 登れ、世界へ~』が、12月29日(10時10分~)に世界でOAされる。「tiny desk concerts」の世界的な反響、初の米国公演とアジア10都市ツアー。そして米大手Republic Recordsと契約、初の英語曲アルバムを制作。世界へ羽ばたく2024年の藤井 風にカメラが密着し、世界と音楽で繋がるため、一切の妥協を許さず自分のベストを尽くすアーティストの素顔を描き、日本国内で大きな反響を得た番組を英語化。進化を続ける藤井 風の音楽の魅力に迫った番組を世界に向けて放送する。

2024年3月、渋谷・NHKのオフィスの一角で奏でられた音楽が世界中の注目を集めた。

アメリカ公共放送局 NPR の人気音楽コンテンツ「tiny desk concerts」、日本版初回アーティスト・藤井 風のパフォーマンス。「小さな机だけの狭いスペースから生の歌声と演奏で親密な音楽体験を届ける」という番組コンセプトと藤井 風の音楽性が見事な化学反応を起こして生まれた抜群のアレンジとグルーヴは、予想を遥かに超える反響を呼んだ。

本家NPRのYouTubeで公開された動画の再生回数は1350万回を超え、世界的なアーティストを多数擁するNPRのtiny deskラインナップでも今年前半で最もみられている動画のひとつとなり、世界各国の音楽ファンやミュージシャンから称賛の声が次々と寄せられている。

日本人アーティストとして群を抜いて海外にその存在を知らしめた藤井 風は2024年、本格的に世界に挑んだ。米の大手名門レーベル「Republic Records」と契約し英語楽曲のアルバム制作を開始、「世界の全てのアーティストと同じステージに立つ以上、自分が最高だと思えるものを届けたい」、と強い覚悟を持って臨んだLAでの音楽制作に密着。誰も見たことのない、一人きりで行う曲作りの現場に初めてカメラが入り、藤井 風の音楽が生まれる瞬間を記録した。

さらに今年日本で大きな話題を呼んだ8月の日産スタジアムライブの模様も紹介。藤井 風自身が「自分のベストを魅せる」と意気込み、14万人を動員した大規模ライブで披露された代表曲の数々もたっぷり紹介。 その舞台裏にもカメラが潜入。

コロナ禍を経て、これまでになく音楽が世界中でボーダレスに聴かれる現代。アニメと紐づいた形で J-POP が グローバルに認知される中、それとは全く違う形で世界に響いている藤井 風の音楽。その魅力と可能性とは一体 何なのか?【番組情報】「NHK MUSIC SPECIAL Fujii Kaze ~Climb to the World~」放送予定【日時】 12月29日(日)10時10分~(以降16時10分~、22時10分~、翌30日(月)4時10分~) <NHKワールドJAPAN>※国際放送「NHKワールドJAPAN」は日本国内でも下記(1)(2)より視聴可能(1)放送同時ストリーミング:日本国内でも上記放送時間帯に同時ストリーミング配信(2)VOD:放送終了後、1年間は VOD(VIDEO ON DEMAND)で視聴可