美しいイ・ジュビン

プリンセスのようなイ・ジュビン

京セラドーム大阪で11月22日(金)、23日(土)の二日間にわたり開催され、熱狂のうちに幕を閉じた「MAMA AWARDS(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)」。2日目にプレゼンターとして登場したのは確かな演技力と美貌で人気の女優イ・ジュビン。

腕の筋肉も魅力的なイ・ジュビン

綺麗なラインのドレス

デコルテが装飾品のようなイ・ジュビン

夜空のようなドレス

輝きを集めた模様

『涙の女王』でブレイク!

輝くアクセサリー

かわいいポーズのイ・ジュビン

横から見ても完璧なイ・ジュビン

圧倒的な美貌

2024年に世界的な大ヒットとなった韓国ドラマ『涙の女王』で主演のキム・ジウォンの弟ホン・スチョル役の妻チョン・ダヘを熱演。一癖ありながらもどこか憎めないキャラクターと繊細な演技で作品を盛り上げました。夫ホン・スチョル役を演じたのは1日目のプレゼンターとして登場したクァク・ドンヨン。クァク・ドンヨンとイ・ジュビン、夫婦役2人そろって本イベントに出席したことでもドラマファンの注目を集めました。『涙の女王』は2024年3月9日(土)〜4月28日(日)の間、韓国で放映され、日本ではNetflixで独占配信されている韓国ドラマ。Netflixが発表したグローバルTOP10シリーズ(非英語)部門ランキングでは堂々のNO.1を獲得。日本をはじめ、世界68か国でTOP10にランクイン、韓国内では『愛の不時着』の記録を超えて、tvN局史上最高の視聴率を達成した超人気ドラマです。放送終了後も、ポップアップストアの追加開催や出演俳優のファンミーティングなどが大盛況で、いまもなお続く人気の高さがわかります。イ・ジュビンは1989年9月18日生まれの35歳。バレエが得意だそうで、トレーニングをしている様子がインスタにアップされることも。姿勢の良さや、引き締まったスタイルには感心するばかり。そんな彼女のMAMA2日目に登場した際のファッションをチェックしていきましょう!レッドカーペットに登場すると、多くの観客がその美しさを記録しようと真剣にスマホを向けていました。まとうのは満天の星空を切り取ったかのようなきらびやかなドレス。黒地にゴールドのスパンコールとビーズが無数にあしらわれています。ドレスのシルエットはプリンセスライン。絵画から飛び出してきたかのような美しさ。胸元には一切の装飾品はなく、艶やかなロングヘアのみ。しかしその磨き上げられたデコルテ自体が輝きを放ち、白い肌を浮かび上がらせています。デコルテ部分とスカート部分は刺繍の入ったチュールが使われており生地に奥行きをプラス。刺繍はゴールドのロングビーズで綴る流れるような花模様。動くたび、星が瞬くようにスパンコールがきらめきます。耳には大ぶりのフープピアス。立体的にあしらわれたダイヤモンドは小さな花が咲いているよう。手元には、ピアスとリンクしたデザインのリングとブレスレットが。肌に溶け込むようなピンクゴールドにダイヤモンドがあしらわれ、一段と輝いています。リングは両手にひとつずつ。ゴージャスなデザインですが主張しすぎずイ・ジュビンの美しさに花を添えるよう。爪にはベージュにピンクを混ぜたようなシンプルなネイル。美しい肌や艶やかな髪が引き立つ装いで、イ・ジュビンにしかできないスタイルを披露していました。韓国では2024年4月に公開され、日本では9月に公開されたばかりの映画『犯罪都市 PUNISHMENT』に出演し、2025年4月26日放送開始予定の『離婚保険』(tvN/2025/全12話)では主演!同じく2025年には、俳優マ・ドンソクとパク・ヒョンシクが初共演ということで公開前から話題沸騰中の映画『Twelve』も控えています。着実に女優としてのキャリアを積んでいくイ・ジュビンに、2025年は期待しかありません!■MAMA AWARDSって?1999年にMnet「映像音楽大賞」としてスタート。2009年に韓国初のアジア音楽授賞式を宣言し「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」に生まれ変わり、韓国音楽産業の成長とともに着実に進化。K-POPのグローバル化をリードしてきた「MAMA AWARDS」は、アジアを超え、K-POP授賞式としては初めてアメリカへ進出。今年は25周年を迎え、現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、11月22日&23日に日本・京セラドーム大阪で開催。その模様はMnet、YouTubeチャンネルMnet K-POP、Mnet TV等を通じ全世界に生中継された。<完全字幕版アンコール放送>■2024 MAMA AWARDS US日時:2025年1月2日 (木) 20:00〜、1月9日 (木) 22:00〜■2024 MAMA AWARDS JAPAN CHAPTER1 レッドカーペット日時:2025年1月2日 (木) 23:00〜、1月10日 (金) 20:30〜■2024 MAMA AWARDS JAPAN CHAPTER1日時:2025年1月2日(木)25:00〜、1月10日 (金)22:00〜■2024 MAMA AWARDS JAPAN CHAPTER2 レッドカーペット日時:2025年1月3日 (金) 23:00〜、1月11日 (土) 20:30〜■2024 MAMA AWARDS JAPAN CHAPTER2日時:2025年1月3日 (金) 25:00〜、1月11日 (土) 22:00〜(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved撮影=マツダナオキテキスト=みやしま